CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
ÖSYM YDS/1 sonuç tarihi belli oldu mu, hangi gün açıklanacak?

ÖSYM YDS/1 sonuç tarihi belli oldu mu, hangi gün açıklanacak?

2026 yılı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimine göre sonuçların açıklanacağı tarih netleşti. İşte 2026-YDS/1 sonuç sorgulama ekranı ve merak edilen detaylar...

Yabancı dil tazminatı, lisansüstü eğitim ve akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın katılım sağladığı 2026-YDS/1 sınavı geride kaldı. 5 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından gözler ÖSYM'ye çevrildi. Adaylar, "YDS sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre sonuçların ilan edileceği tarih belli. Peki, YDS sonuçları nasıl sorgulanır? İşte 2026 YDS/1 sonuç tarihi ve detaylar...

YDS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre; 5 Nisan 2026 tarihinde uygulanan YDS/1 sonuçları 30 Nisan 2026 Perşembe günü ilan edilecek. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama platformu üzerinden takip edebilecekler. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Sorgulama işlemi için şu adımlar izlenecek:

  • ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi'ne (sonuc.osym.gov.tr) giriş yapın.
  • T.C. Kimlik Numaranız ve aday şifrenizle sisteme erişin.
  • "2026-YDS/1 Sonuçları" sekmesine tıklayarak puanınızı görüntüleyin.

E-YDS SONUÇLARI AYNI GÜN AÇIKLANIYOR

Yazılı sınav olan YDS/1'in aksine, bilgisayar üzerinden yapılan e-YDS sınavlarının sonuçları genellikle sınavın yapıldığı günün akşamında adayların erişimine açılmaktadır.

YDS SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

AHaber CANLI YAYIN

Çalhanoğlu kararını verdi! G.Saray derken...
Lucescu son yolcuğuna uğurlanıyor | CANLI
DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Vanspor FK farka koştu Vanspor FK farka koştu 16:36
Mechaal'dan Filistin vurgusu! Mechaal'dan Filistin vurgusu! 16:30
Okan Buruk: Takılmamızı bekleyen ittifak var! Okan Buruk: Takılmamızı bekleyen ittifak var! 15:59
Trabzonspor'da Hayri Gür anıldı! Trabzonspor'da Hayri Gür anıldı! 15:40
Fenerbahçe'de Kayserispor mesaisi! Fenerbahçe'de Kayserispor mesaisi! 15:10
Beşiktaş'ta Taylan Bulut krizi! Beşiktaş'ta Taylan Bulut krizi! 15:01
Daha Eski
Windsurf Techno 293 Dünya Şampiyonası! Windsurf Techno 293 Dünya Şampiyonası! 14:58
Jaja'dan Trabzonspor itirafı! Jaja'dan Trabzonspor itirafı! 14:53
Göztepe-Galatasaray maçı ayrıntıları! Göztepe-Galatasaray maçı ayrıntıları! 14:51
"Icardi'nin G.Saray'daki tek sorunu..." "Icardi'nin G.Saray'daki tek sorunu..." 14:30
Sivasspor, Boluspor deplasmanında! Sivasspor, Boluspor deplasmanında! 14:28
Bilardocular şampiyonaya hazır! Bilardocular şampiyonaya hazır! 14:21