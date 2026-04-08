CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Nisan ayı hangi burç? İşte Nisan doğumlular için burç tarih aralıkları!

Nisan ayı hangi burç? İşte Nisan doğumlular için burç tarih aralıkları!

Nisan ayında doğanlar, doğdukları güne bağlı olarak Koç veya Boğa burcuna sahip olurlar. Astrolojik takvime göre Nisan ayı, baharın enerjisini taşıyan iki farklı burç arasında bölünmüştür. İşte Nisan ayı burç takvimi ve özellikleri hakkında merak edilenler...

Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 16:27
Nisan ayı hangi burç? İşte Nisan doğumlular için burç tarih aralıkları!

Baharın gelişiyle birlikte doğanların en çok merak ettiği konulardan biri de Nisan ayının hangi burcu temsil ettiğidir. Astroloji dünyasında Nisan ayı, dinamik Koç burcuyla başlayıp sabırlı Boğa burcuyla devam eden bir döngüye sahiptir. Peki, Nisan ayının hangi günü hangi burç? Burcunuzun temel özellikleri neler? İşte 8 Nisan 2026 itibarıyla güncel burç takvimi ve Nisan ayı doğanları için rehber niteliğinde bilgiler...

NİSAN AYI BURÇ TAKVİMİ: KOÇ VE BOĞA DÖNEMİ

Nisan ayında burç değişimi ayın ortasından sonra gerçekleşir. Doğum gününüze göre burcunuz şu şekildedir:

  • 1 Nisan - 19 Nisan: Bu tarihler arasında doğanlar Koç burcudur.
  • 20 Nisan - 30 Nisan: Bu tarihler arasında doğanlar Boğa burcudur.

(Not: Burç geçiş saatleri yıldan yıla birkaç saatlik farklılıklar gösterebilir. 20 Nisan sınırında doğanların doğum saatlerine göre kontrol yapmaları önerilir.)

KOÇ BURCU ÖZELLİKLERİ (21 MART - 19 NİSAN)

Nisan'ın ilk üç haftasına hakim olan Koç burcu, ateş grubunun ilk burcudur ve "başlatıcı" enerjiye sahiptir.

Yönetici Gezegeni: Mars

Elementi: Ateş

Temel Özellikleri: Cesur, enerjik, lider ruhlu, dürüst ve atılgandır. Sabırsızlık ve tez canlılık en belirgin zayıf yönleridir.

BOĞA BURCU ÖZELLİKLERİ (20 NİSAN - 20 MAYIS)

Nisan'ın son on gününde doğanlar, toprak grubunun istikrarlı ve güvenilir burcu olan Boğa'nın etkisindedir.

Yönetici Gezegeni: Venüs

Elementi: Toprak

Temel Özellikleri: Sabırlı, kararlı, estetik değerlere önem veren ve güven arayan bir yapıya sahiptir. Konforuna düşkünlüğü ve bazen sergilediği inatçılığıyla tanınır.

2026 NİSAN AYINDA GÖKYÜZÜNDE NELER OLUYOR?

Bu yılın Nisan ayı astrolojik açıdan oldukça hareketli geçiyor. 17 Nisan'da gerçekleşen Koç Yeniayı yeni başlangıçları tetiklerken, 20 Nisan'da Güneş'in Boğa burcuna geçmesiyle enerji daha çok huzur ve istikrar arayışına evriliyor. Ayrıca 26 Nisan'da Uranüs'ün burç değiştirmesiyle 7 yıllık yeni bir sosyal döngü başlıyor.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Vanspor FK farka koştu Vanspor FK farka koştu 16:36
Mechaal'dan Filistin vurgusu! Mechaal'dan Filistin vurgusu! 16:30
Okan Buruk: Takılmamızı bekleyen ittifak var! Okan Buruk: Takılmamızı bekleyen ittifak var! 15:59
Trabzonspor'da Hayri Gür anıldı! Trabzonspor'da Hayri Gür anıldı! 15:40
Fenerbahçe'de Kayserispor mesaisi! Fenerbahçe'de Kayserispor mesaisi! 15:10
Beşiktaş'ta Taylan Bulut krizi! Beşiktaş'ta Taylan Bulut krizi! 15:01
Daha Eski
Windsurf Techno 293 Dünya Şampiyonası! Windsurf Techno 293 Dünya Şampiyonası! 14:58
Jaja'dan Trabzonspor itirafı! Jaja'dan Trabzonspor itirafı! 14:53
Göztepe-Galatasaray maçı ayrıntıları! Göztepe-Galatasaray maçı ayrıntıları! 14:51
"Icardi'nin G.Saray'daki tek sorunu..." "Icardi'nin G.Saray'daki tek sorunu..." 14:30
Sivasspor, Boluspor deplasmanında! Sivasspor, Boluspor deplasmanında! 14:28
Bilardocular şampiyonaya hazır! Bilardocular şampiyonaya hazır! 14:21