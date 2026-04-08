ALES geç başvuruları hangi gün yapılacak? 2026 ALES sınav ücreti ne kadar oldu?

Ziraat Türkiye Kupası
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) için normal başvuru süreci tamamlandı. Belirlenen tarihlerde başvurularını yapamayan adaylar için gözler şimdi "ALES geç başvuru günü" ve "geç başvuru ücreti" detaylarına çevrildi. İşte 2026 ALES/1 geç başvuru takvimi ve merak edilen tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 16:19
2026 yılının ilk ALES sınavı için geri sayım devam ediyor! Lisansüstü eğitim almak veya akademik kariyer basamaklarını tırmanmak isteyen adayların katılım sağlayacağı ALES/1 sınavı için normal başvuru süresi sona erdi. Başvuruyu kaçıran adaylar için son şans olan geç başvuru günü ise ÖSYM takviminde netleşti. Peki, ALES geç başvuru ücreti ne kadar? Sınav ne zaman yapılacak? İşte adayların dikkat etmesi gereken kritik tarihler...

ALES/1 GEÇ BAŞVURU TARİHİ HANGİ GÜN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/1) için başvuruyu kaçıran adaylar, sadece bir gün sürecek olan geç başvuru imkanından yararlanabilecek. ÖSYM'den yapılan duyuruya göre:

Geç Başvuru Günü: 9 Nisan 2026 Perşembe

Adaylar, 9 Nisan günü saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden başvurularını online olarak gerçekleştirebilecek.

2026 ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİNDE ARTIŞ!

Sınav ücretleri konusunda adayların dikkat etmesi gereken en önemli nokta, geç başvuru gününde ödenen tutarın artırımlı olduğudur. 2026 yılı için belirlenen maliyetler şu şekildedir:

Normal Sınav Ücreti: 1.200 TL

Geç Başvuru Ücreti: 1.800 TL (%50 artırımlı)

Ödemeler sadece ÖSYM'nin internet sayfasındaki "e-İŞLEMLER" bölümünde yer alan "ÖDEMELER" alanından, kredi kartı veya banka kartı ile yapılabilecektir. Bankalar üzerinden veya ATM'den geç başvuru günü ödemesi yapılmadığının altı çizildi.

2026 ALES/1 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar sınav gününe odaklanacak. 2026 yılının ilk ALES oturumu Mayıs ayında gerçekleştirilecek:

Sınav Tarihi: 10 Mayıs 2026 Pazar

Sınav Saati: 10.15

Soru Sayısı: 100 Soru (50 Sayısal, 50 Sözel)

Sınav Süresi: 150 Dakika

ADAYLARA KRİTİK UYARI: SAAT KURALINA DİKKAT!

ÖSYM, sınav günü için "15 dakika kuralı" uyarısını yineledi. Adayların sınav binalarına saat 10.00'dan sonra giriş yapmalarına izin verilmeyecek. Bu nedenle adayların sınav giriş belgeleri ve geçerli kimlik kartlarıyla birlikte sınav merkezlerinde erkenden hazır bulunmaları büyük önem taşıyor.

