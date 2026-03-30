Haberler Türkiye'de saatler ileri alındı mı, ne zaman alınacak?

Türkiye’de saatler ileri alındı mı, yaz saati uygulaması ne zaman başlıyor sorusu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Türkiye’de 2016 yılından bu yana kalıcı yaz saati uygulaması yürürlükte bulunuyor. Bu karar Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından alınmış ve uygulama sabit hale getirilmiştir. “Yaz saati uygulaması ne zaman?” sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 09:09
Türkiye'de saatlerin ileri veya geri alınmasıyla ilgili kafa karışıklığı, özellikle Avrupa ülkelerinin yaz saati uygulamasına geçtiği dönemlerde sıkça yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bu sistemle birlikte saatler artık ileri veya geri alınmıyor. Türkiye yıl boyunca aynı saat dilimini kullanmaya devam ediyor. İşte 30 Mart 2026 Pazartesi günü itibarıyla Türkiye'deki saat uygulamasına dair güncel durum...

TÜRKİYE'DE SAATLER İLERİ ALINDI MI?

Türkiye'de saatler ileri alınmadı. Türkiye, 2016 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararıyla kalıcı yaz saati uygulamasına geçmiştir. Bu nedenle kış aylarında saatler geri alınmadığı gibi, bahar aylarında da ileri alınmamaktadır.

YAZ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN?

Türkiye'de artık "yaz saati" veya "kış saati" gibi bir ayrım bulunmuyor. Yıl boyunca aynı saat dilimi (UTC+3) kullanılmaktadır. Ancak Avrupa ülkeleri (Almanya, Fransa, İngiltere vb.), 29 Mart 2026 Pazar günü itibarıyla yaz saati uygulamasına geçerek saatlerini 1 saat ileri almıştır. Bu durum, Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki saat farkının değişmesine neden olmuştur.

TÜRKİYE İLE AVRUPA ARASINDAKİ SAAT FARKI DEĞİŞTİ

Avrupa'nın yaz saati uygulamasına geçmesiyle birlikte Türkiye ile olan saat farkları şu şekilde güncellendi:

  • Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika: Türkiye ile aralarındaki saat farkı 2 saatten 1 saate düştü.
  • İngiltere: Türkiye ile arasındaki saat farkı 3 saatten 2 saate düştü.

AKILLI CİHAZLARA DİKKAT!

Bazı telefon, tablet ve bilgisayarların işletim sistemleri, eski otomatik ayarlara bağlı kalarak saatleri kendiliğinden 1 saat ileri alabilmektedir. Şu an Türkiye'de saat 09:00 civarındadır. Eğer cihazınız daha ileri bir saati gösteriyorsa, ayarlar kısmından "Otomatik Zaman Dilimi" seçeneğini kapatıp bölgeyi İstanbul (GMT+3) olarak manuel seçmeniz gerekebilir.

Cimbom'a Silva transferinde tek engel!
F.Bahçe'de Asllani operasyonu!
Kuruluş Orhan'da taht için büyük hesaplaşma
CHP'li Özkan Yalım rüşvet paralarını sevgilileriyle tatillerde yedi
Cimbom'dan milli yıldıza kanca!
Genç yetenek 10 milyon Euro'ya F.Bahçe'ye gelebilir!
Toprak MotoGP'de bir ilke imza attı! Toprak MotoGP'de bir ilke imza attı! 01:36
Toprak MotoGP'de bir ilke imza attı! Toprak MotoGP'de bir ilke imza attı! 01:34
Trabzonspor'da şok sakatlık! Trabzonspor'da şok sakatlık! 00:11
F.Bahçe'de Asllani gelişmesi! F.Bahçe'de Asllani gelişmesi! 00:11
Beşiktaş ve F.Bahçe transferde karşı karşıya! Beşiktaş ve F.Bahçe transferde karşı karşıya! 00:11
Hollanda basını duyurdu! İşte Lang'ın sahalara dönüş tarihi Hollanda basını duyurdu! İşte Lang'ın sahalara dönüş tarihi 00:11
F.Bahçe transferde şaha kalktı! İşte listedeki 3 yıldız F.Bahçe transferde şaha kalktı! İşte listedeki 3 yıldız 00:11
G.Saray ve F.Bahçe transferde karşı karşıya! G.Saray ve F.Bahçe transferde karşı karşıya! 00:11
İsmail Yüksek'e dünya devi talip oldu! İsmail Yüksek'e dünya devi talip oldu! 00:11
F.Bahçe için dönüm noktası! Nisan ayında... F.Bahçe için dönüm noktası! Nisan ayında... 00:11
G.Saray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri! Inter rakamı düşürdü G.Saray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri! Inter rakamı düşürdü 00:11
G.Saray'dan Bruno Fernandes için tarihi teklif! G.Saray'dan Bruno Fernandes için tarihi teklif! 00:10