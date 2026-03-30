Türkiye'de saatler ileri alındı mı, ne zaman alınacak?

Türkiye'de saatlerin ileri veya geri alınmasıyla ilgili kafa karışıklığı, özellikle Avrupa ülkelerinin yaz saati uygulamasına geçtiği dönemlerde sıkça yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bu sistemle birlikte saatler artık ileri veya geri alınmıyor. Türkiye yıl boyunca aynı saat dilimini kullanmaya devam ediyor. İşte 30 Mart 2026 Pazartesi günü itibarıyla Türkiye'deki saat uygulamasına dair güncel durum...

TÜRKİYE'DE SAATLER İLERİ ALINDI MI?

Türkiye'de saatler ileri alınmadı. Türkiye, 2016 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararıyla kalıcı yaz saati uygulamasına geçmiştir. Bu nedenle kış aylarında saatler geri alınmadığı gibi, bahar aylarında da ileri alınmamaktadır.

YAZ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN?

Türkiye'de artık "yaz saati" veya "kış saati" gibi bir ayrım bulunmuyor. Yıl boyunca aynı saat dilimi (UTC+3) kullanılmaktadır. Ancak Avrupa ülkeleri (Almanya, Fransa, İngiltere vb.), 29 Mart 2026 Pazar günü itibarıyla yaz saati uygulamasına geçerek saatlerini 1 saat ileri almıştır. Bu durum, Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki saat farkının değişmesine neden olmuştur.

TÜRKİYE İLE AVRUPA ARASINDAKİ SAAT FARKI DEĞİŞTİ

Avrupa'nın yaz saati uygulamasına geçmesiyle birlikte Türkiye ile olan saat farkları şu şekilde güncellendi:

Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika: Türkiye ile aralarındaki saat farkı 2 saatten 1 saate düştü.

Türkiye ile aralarındaki saat farkı 2 saatten 1 saate düştü. İngiltere: Türkiye ile arasındaki saat farkı 3 saatten 2 saate düştü.

AKILLI CİHAZLARA DİKKAT!

Bazı telefon, tablet ve bilgisayarların işletim sistemleri, eski otomatik ayarlara bağlı kalarak saatleri kendiliğinden 1 saat ileri alabilmektedir. Şu an Türkiye'de saat 09:00 civarındadır. Eğer cihazınız daha ileri bir saati gösteriyorsa, ayarlar kısmından "Otomatik Zaman Dilimi" seçeneğini kapatıp bölgeyi İstanbul (GMT+3) olarak manuel seçmeniz gerekebilir.