Emeklilere müjde: Bankalar yarışa girdi! İşte en yüksek promosyonu veren bankalar

Emeklilere müjde: Bankalar yarışa girdi! İşte en yüksek promosyonu veren bankalar

Milyonlarca emekli için bankaların 'kesenin ağzını açtığı' dönem geldi ve promosyon ödemelerinde 2026 çıtası yükseldi. En düşük emekli maaşının güncellenmesiyle birlikte bankalar, müşteri kapma yarışında vites artırarak rakamları 18 bin TL ile 24 bin TL bandına taşıdı. Sadece nakit promosyon değil; fatura ödeme garantisi, kredi kartı harcama sözü ve özel faiz oranlarıyla toplam kazanç katlanıyor. Peki, hangi banka en yüksek promosyonu veriyor? Maaş taşıma işlemleri nasıl yapılır? İşte Nisan 2026 itibarıyla en güncel emekli promosyon listesi ve bankaların sunduğu özel ayrıcalıklar.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 00:24 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 11:09
Türkiye'deki yaklaşık 16 milyon emekliyi yakından ilgilendiren promosyon ödemelerinde yeni bir dönem başlıyor. Özel ve kamu bankaları, 2026 yılının ikinci çeyreğine girerken emekli müşterilerini elde tutmak ve portföylerine yenilerini eklemek için tekliflerini revize etti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan protokoller çerçevesinde belirlenen taban rakamların çok üzerine çıkan bankalar, artık 'ek koşulsuz' ödemelerde bile çift haneli rakamları standart hale getirdi. Emeklilerin 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alma sözü vermesi karşılığında ödenen bu tutarlar ciddi bir ek gelir kapısı oluşturmaya devam ediyor. İşte bankaların resmi internet siteleri ve şubeleri üzerinden duyurduğu en yüksek promosyon tutarları.

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR? NİSAN 2026 GÜNCEL LİSTE

Bankalar, maaş aralıklarına göre (örneğin 10.000 TL altı, 15.000-20.000 TL arası vb.) farklı kademelerde ödeme yapmaktadır. İşte piyasadaki en dikkat çeken teklifler:

YAPI KREDİ: 30.000 TL'ye Varan Rekor Ödeme

  • Net Promosyon: 20.000 TL üzeri maaş alanlara 15.000 TL.

  • Ek Ödüller: 2 yeni fatura talimatına 5.000 TL, kredi kartı harcamasına 5.000 TL, dijital aktifliğe 2.000 TL ve mobil müşteri olmaya 3.000 TL ek nakit ödül verilmektedir.

ING TÜRKİYE: 28.000 TL'ye Varan Fırsat

  • Net Promosyon: 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ek koşulsuz 15.000 TL.

  • Ek Ödül: Yan haklarla beraber toplam tutar 28.000 TL'ye ulaşmaktadır. Ayrıca yeni kart sahiplerine 25.000 TL faizsiz nakit avans imkanı sunulmaktadır.

ŞEKERBANK: 27.500 TL'ye Varan Destek

  • Net Promosyon: 20.000 TL ve üzeri maaşlar için 12.000 TL.

  • Ek Ödüller: 3 fatura talimatına 5.000 TL, kart kullanımına 3.000 TL, KMH'ye 2.000 TL ve kredi kullanımına 5.500 TL ek ödeme ile toplam 27.500 TL kazanılmaktadır.

DENİZBANK: 27.000 TL'ye Varan Promosyon

  • Net Promosyon: 20.000 TL ve üzeri maaşlar için 12.000 TL.

  • Ek Ödül: Fatura talimatı, KMH ve aktif kart kullanımı sözüne 15.000 TL eklenerek toplamda 27.000 TL ödeme yapılmaktadır.

GARANTİ BBVA: 25.000 TL'ye Varan Nakit ve Bonus

  • Net Promosyon: 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL nakit.

  • Ek Ödül: Kart harcamasına 6.000 TL bonus, avans hesap harcamasına 2.000 TL ve sigorta poliçesine 2.000 TL olmak üzere toplam 25.000 TL'ye varan fayda sağlanmaktadır.

TEB: 21.000 TL'ye Varan Ödeme

  • Net Promosyon: 12.000 TL'ye varan ana promosyon.

  • Ek Ödül: Elektrik veya doğalgaz dahil 2 fatura talimatına 9.000 TL ek promosyon ile toplamda 21.000 TL ödenmektedir.

ZİRAAT BANKASI, VAKIFBANK VE HALKBANK: 12.000 TL + Avantajlar

Kamu bankaları benzer baremlerle hizmet vermektedir:

  • Net Promosyon: 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL.

  • Ziraat Bankası Ekstra: İlk kez taşıyanlara 40.000 TL faizsiz kredi ve mevcut emeklilere yılda iki kez 25.000 TL faizsiz nakit avans imkanı sunmaktadır.

MAAŞ TAŞIMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Emekli maaşını daha yüksek promosyon veren bir bankaya taşımak artık oldukça kolay. Eğer mevcut bankanızla olan 3 yıllık taahhüt süreniz dolduysa veya kalan sürenin tazminatını (kıstelyevm usulü) ödemeyi kabul ediyorsanız şu adımları izleyebilirsiniz:

  1. e-Devlet Üzerinden: "Banka ve Adres Değişikliği" sekmesinden istediğiniz bankayı seçerek dakikalar içinde başvurabilirsiniz.

  2. Mobil Bankacılık: Geçmek istediğiniz bankanın mobil uygulamasını indirip "Müşteri Ol" seçeneğiyle şubeye gitmeden taşıma yapabilirsiniz.

  3. Şubeden: Sadece kimliğinizle en yakın şubeye giderek imzalanacak kısa bir form ile geçiş işlemini tamamlayabilirsiniz.

G.Saray'da Yunus'a dev talip!
Udinese Zaniolo'nun bonservisini alacak mı? Menajeri açıkladı
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
20 milyon dolarlık şaibede düğüm çözülüyor! Muhittin Böcek'in rüşvet kuryelerinden sonra başdanışmanı da alındı: Ferdi Zeyrek'le sır 3 saat
F.Bahçe'ye Muriqi müjdesi!
G.Saray'da flaş ayrılık! Yeni adresi...
Gaziantep Basketbol'da galibiyet! Gaziantep Basketbol'da galibiyet! 11:52
Bengisu Avcı, Ocean’s 7’yi tamamladı! Bengisu Avcı, Ocean’s 7’yi tamamladı! 11:45
G.Saray'da Yunus'a dev talip! G.Saray'da Yunus'a dev talip! 11:33
Udinese Zaniolo'nun bonservisini alacak mı? Menajeri açıkladı Udinese Zaniolo'nun bonservisini alacak mı? Menajeri açıkladı 11:28
Denizli'den flaş yorum! "Slovakya mı, Kosova mı?" Denizli'den flaş yorum! "Slovakya mı, Kosova mı?" 11:26
Trabzonspor'un rakibi Galatasaray! Trabzonspor'un rakibi Galatasaray! 11:19
Daha Eski
Karşıyaka Basketbol'da galibiyet! Karşıyaka Basketbol'da galibiyet! 11:14
Ümit Milli Futbol Takımı Hırvatistan deplasmanında! Ümit Milli Futbol Takımı Hırvatistan deplasmanında! 11:09
F.Bahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi! F.Bahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi! 11:06
Ertuğrul Doğan'dan Fatih Tekke'ye övgü! Ertuğrul Doğan'dan Fatih Tekke'ye övgü! 11:01
Ziraat Bankkart'ta dörtlü final hedefi! Ziraat Bankkart'ta dörtlü final hedefi! 10:54
Eray Şamdan'dan açıklamalar! Eray Şamdan'dan açıklamalar! 10:50