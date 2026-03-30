Ankara baraj doluluk: ASKİ 30 Mart baraj doluluk oranları açıklandı mı?

30 Mart Ankara baraj doluluk oranları son dakika gelişmeleriyle araştırılıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi verileri, başkentteki su kaynaklarının güncel seviyesini ortaya koyuyor. Son dönemde yaşanan yağışlar, barajlardaki doluluk oranlarını etkilerken vatandaşlar "Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?" sorusuna yanıt arıyor. ASKİ tarafından açıklanan güncel su seviyesi verileri, özellikle su tasarrufu ve gelecek dönem planlamaları açısından büyük önem taşıyor. İşte, 30 Mart Ankara ASKİ baraj doluluk oranları...

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Ankara'da baraj doluluk oranlarına ilişkin güncel veriler kamuoyuyla paylaşıldı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanan bilgilere göre, başkent genelinde toplam baraj doluluk oranı %31,59 seviyesinde ölçülürken, aktif (kullanılabilir) doluluk oranı ise %23,63 olarak kaydedildi.

ASKİ ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI

Barajlar bazında değerlendirildiğinde ise doluluk oranlarında dikkat çeken farklılıklar görülüyor. En yüksek su seviyesine sahip baraj %55,28 ile Akyar Barajı oldu.