Haberler Açık öğretim sınav giriş belgesi | AÖF sınav belgesi nasıl alınır?

Açık öğretim sınav giriş belgesi | AÖF sınav belgesi nasıl alınır?

2026 AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, sınav tarihleri ve sınav yerlerini öğrenmek için resmi sistemi kullanıyor. 2026 AÖF sınav tarihleri yaklaşırken, sınav yerlerinin açıklanmasıyla birlikte adayların belgelerini kontrol etmeleri büyük önem taşıyor.

Açık öğretim sınav giriş belgesi | AÖF sınav belgesi nasıl alınır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bünyesinde eğitim gören binlerce öğrenci için kritik dönemeç yaklaşıyor. 2025-2026 akademik yılı Bahar Dönemi ara sınavları için geri sayım başlarken, gözler sınav giriş belgelerinin yayınlanacağı tarihe çevrildi. İşte 30 Mart 2026 itibarıyla AÖF sınav takvimi, giriş belgesi sorgulama ekranı ve adayların bilmesi gereken tüm detaylar...

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav giriş belgeleri, geleneksel olarak sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce öğrencilerin erişimine açılmaktadır. 18-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Bahar Dönemi ara sınavları için giriş belgelerinin Nisan ayının ilk haftası itibarıyla yayınlanması bekleniyor.

Belgeler yayınlandığında Anadolu Üniversitesi'nin resmi sosyal medya hesapları ve öğrenci otomasyonu üzerinden duyuru yapılacaktır.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR? (SORGULAMA ADIMLARI)

Sınav yerinizi öğrenmek ve giriş belgenizin çıktısını almak için şu adımları izleyebilirsiniz:

  • Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Otomasyonu aof.anadolu.edu.tr sayfasına gidin.

  • "Öğrenci Girişi" butonuna tıklayarak E-Devlet şifreniz veya öğrenci numaranızla sisteme giriş yapın.

  • Menü içerisinde yer alan "Sınav İşlemleri" sekmesinden "Sınav Giriş Belgesi" kısmına tıklayın.

  • Belgenizin dökümünü bilgisayarınıza indirin veya yazıcıdan çıktısını alın.

2026 AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Anadolu Üniversitesi tarafından ilan edilen güncel takvime göre sınav tarihleri şu şekildedir:

Bahar Dönemi Ara Sınavları: 18 - 19 Nisan 2026

Bahar Dönemi Dönem Sonu (Final) Sınavları: 30 - 31 Mayıs 2026

Yaz Okulu Sınavı: 15 Ağustos 2026

SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN KRİTİK UYARILAR

Sınav günü yanınızda mutlaka Sınav Giriş Belgesi ve fotoğraflı, soğuk damgalı bir Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya geçerli Pasaport) bulundurmalısınız. Oturumlar sabah saat 09:30'da, öğleden sonra ise 14:00'te başlamaktadır. Adayların sınav başlamadan en az 30 dakika önce okul önünde hazır bulunması tavsiye edilir. AÖF sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Bu nedenle kesin emin olunmayan soruların boş bırakılması akademik başarı açısından kritiktir.

Cimbom'dan milli yıldıza kanca!
Genç yetenek 10 milyon Euro'ya F.Bahçe'ye gelebilir!
