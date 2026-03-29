Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, potaya kim gitti?

29 Mart Survivor son bölümde kim kazandı, eleme potasına kim gitti? Survivor Türkiye izleyicileri bu soruların yanıtını araştırıyor. Haftanın en kritik dokunulmazlık oyununda yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Dokunulmazlığı kazanan takım haftayı avantajlı kapatırken, kaybeden takım ada konseyinde bir arkadaşının ismini yazmak zorunda kaldı. Yapılan oylama sonucunda eleme potasına giren yeni yarışmacı, haftanın dengelerini değiştirdi. Daha önce belirlenen eleme adaylarıyla birlikte pota iyice kızıştı. Survivor'da son bölümlerde artan tartışmalar ve stratejik hamleler, yarışmanın temposunu yükseltmeye devam ediyor. Eleme adaylarının netleşmesiyle birlikte gözler büyük eleme gecesine çevrildi. İzleyiciler ise "Kim elenecek?" sorusunun cevabını merakla bekliyor.

29 MART SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Büyük bir gerginlikle başlayan haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda takımlar parkurda kıyasıya bir mücadele verdi.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU MU?

28 Mart tarihli Survivor Türkiye bölümünde eleme adayları netleşti ve ada konseyinde tansiyon oldukça yükseldi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme potasına giren ilk iki isim Lina ve Sude olmuştu. Sonrasında dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı, ada konseyinde yeni bir eleme adayı belirlemek üzere oy kullandı. Yapılan oylama sonucunda Kırmızı takım, oy çokluğuyla Seren Ay'ın adını yazdı ve böylece Seren Ay haftanın üçüncü eleme adayı oldu. Öte yandan Ünlüler takımında haftanın performans birincisi olan Mert Nobre, bireysel dokunulmazlık hakkını kullanarak dördüncü eleme adayı olarak Nisanur'un ismini verdi. Böylece haftanın eleme potası Lina, Sude, Seren Ay ve Nisanur'dan oluştu.

İzleyici oylaması sonucunda ise Lina ve Seren Ay'ın koruma altına alındığı açıklandı. Bu durum, eleme potasındaki dengeleri önemli ölçüde değiştirdi ve gözleri diğer yarışmacılara çevirdi.

29 MART SURVIVOR YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise ortamın daha da gerildiği görülüyor. Özellikle Seren Ay ile Nagihan arasında yaşanan tartışma dikkat çekerken, ada konseyinde sunucu Acun Ilıcalı'nın Seren Ay'ı sert bir dille uyarması geceye damga vuruyor. Ayrıca bir önceki bölümde Nisanur ile de tartışma yaşayan Seren Ay'ın performansı ve davranışları, izleyiciler arasında "elenir mi?" sorusunu gündeme getirmiş durumda. Tüm bu gelişmeler ışığında Survivor'da rekabetin ve gerilimin giderek arttığı görülürken, eleme gecesinde kimin adaya veda edeceği büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.