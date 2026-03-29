Ankara hava durumu: 30 Mart-4 Nisan Ankara'da hava nasıl olacak?

Ankara hava durumu 30 Mart - 4 Nisan haftasında vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ankara'da özellikle hafta ortasında yağmur ihtimali öne çıkarken, hafta sonuna doğru havanın daha açık olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Kurulu ve güncel hava tahmin raporlarına göre, Ankara yeni haftaya soğuk ve yağışlı bir havanın etkisi altında giriyor. Mart ayının son günlerinde Başkent'te sıcaklıklar hissedilir derecede düşerken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur geçişleri bekleniyor. İşte 30 Mart - 4 Nisan 2026 tarihleri arasında Ankara haftalık hava durumu tahmini...

Bölge genelinde hava koşullarının önümüzdeki saatlerde etkisini artırması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Aralıklı yağmur ve sağanak yağışların etkili olacağı tahmin edilirken, özellikle Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük ile Ankara'nın kuzeybatı ilçeleri olan Beypazarı ve Nallıhan çevresinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yetkililer, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte özellikle 1000 metre ve üzerindeki yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceğine dikkat çekti. Hava sıcaklıklarının ise bölge genelinde 3 ila 5 derece azalacağı öngörülüyor.

Rüzgarın günün ilk saatlerinde güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği, öğle saatlerinden itibaren ise iç kesimlerde yer yer kuvvetini artırarak 40-60 km/saat hızlara ulaşabileceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde ise Batı Karadeniz kıyılarında rüzgarın kısa süreli fırtına şeklinde etkili olabileceği ve hızının 50-70 km/saate kadar çıkabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.

