Yarın hava nasıl olacak? Kar ve sağanak yağış beklenen iller!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve güncel hava tahmin raporlarına göre, yeni haftada Türkiye genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği ve yağışlı bir havanın etkili olacağı öngörülüyor. Özellikle Mart ayının son gününde kış koşullarının geri dönmesi bekleniyor. İşte 30 Mart 2026 Pazartesi ve haftalık hava durumu detayları...

30 MART PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

30 Mart Pazartesi günü Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı bir hava hakim olacak. Günün en dikkat çekici tahmini, birçok bölgede yağmurun yanı sıra karla karışık yağmur ve kar geçişlerinin görülecek olmasıdır. Yeni haftanın (30 Mart - 5 Nisan) genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek.

12 İLDE "SARI KODLU" ALARM: KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji; İzmir, Bursa, Antalya, Manisa, Muğla, Afyonkarahisar, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, Kütahya ve Uşak için sarı kodlu uyarı yayınladı. Özellikle Marmara'nın doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya) ve Batı Karadeniz hattında yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.