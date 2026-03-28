Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler TOKİ İstanbul kura çekim tarihi neden açıklanmadı?

TOKİ İstanbul kura çekim tarihi neden açıklanmadı?

TOKİ İstanbul kura tarihi neden açıklanmadı sorusu gündemdeki yerini koruyor. TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde birçok ilde kura çekimi tamamlanırken, İstanbul için henüz resmi tarih duyurulmadı. İstanbul kura çekiminin henüz açıklanmamasının nedeni ise sürecin planlama aşamasında olması ve yoğun başvuru nedeniyle takvimin netleşmemesi olarak gösteriliyor.

Giriş Tarihi: 28 Mart 2026 Cumartesi 13:22 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2026 Cumartesi 13:23
TOKİ İstanbul kura çekim tarihi neden açıklanmadı?

TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihleri, başvuruda bulunan binlerce vatandaş tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Sosyal konut projesi kapsamında Ankara, İzmir ve diğer pek çok ilde kura süreçleri tamamlanırken, İstanbul için bekleyişin sürmesi "Kura çekimi neden açıklanmadı?" sorusunu gündeme getirdi. İşte TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihi ve sürecine dair son durum...

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİM TARİHİ NEDEN AÇIKLANMADI?

İstanbul kura tarihlerinin diğer illere göre daha geç açıklanmasının temel nedeni, başvuru sayısının rekor düzeyde olmasıdır. İstanbul'daki konut arzının yüksekliği ve buna bağlı olarak milyonları bulan başvuru dosyalarının titizlikle incelenmesi, takvimin netleşmesini etkileyen en önemli faktör olarak öne çıkıyor. TOKİ yetkililerinden gelen bilgilere göre, başvuru şartlarını taşımayanların elenmesi ve listelerin nihai halini alması süreci devam ediyor. Bu nedenle İstanbul takvimi, diğer illerden bağımsız olarak ayrı bir planlama ile duyurulacak.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Henüz TOKİ tarafından İstanbul için resmi bir kura tarihi açıklanmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'nin resmi internet sitelerinde İstanbul takvimi şu an için yer almıyor.

TOKİ İstanbul kura çekimi

BU HAFTA SONU KURA ÇEKİLECEK Mİ? (28-29 MART)

28-29 Mart 2026 hafta sonu programında İstanbul kurası bulunmamaktadır. Mevcut takvime göre bu hafta sonu farklı illerin yedek ve asil belirleme süreçleri yürütülmektedir.

TOKİ İstanbul kura çekimi

İSTANBUL KURA TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakanlık kaynaklarından sızan bilgilere göre, İstanbul kurallarının 2026 yılı Nisan ayı içerisinde etaplar halinde başlaması bekleniyor. Kurallar başladığında; Tuzla, Arnavutköy ve Başakşehir gibi ilçeler için ayrı tarihler belirlenecek.

TOKİ İstanbul kura çekimi

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kura çekimleri başladığında, sonuçlar eş zamanlı olarak şu kanallardan takip edilebilecek:

  • e-Devlet: "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden,
  • TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" bölümünden,
  • YouTube: TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla. TOKİ, kura tarihleri ve ödeme bilgilendirmeleri için vatandaşlara SMS yoluyla bilgilendirme yapmaktadır. Bu süreçte dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olunmalı ve sadece resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar edilmelidir.

Dursun Özbek'ten flaş Icardi hamlesi!
Galatasaray'a Bernardo Silva müjdesi!
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin'e destek veren Guardiola'ya küstah tehdit...
Erdoğan duruşu: Hem Pezeşkiyan hem Trump övdü
Milan'dan flaş Nkunku kararı!
Muriqi gerçeği! "A Milli Takımımız'da oynayacaktı ama..."
