LGS son başvuru tarihi 2026 | MEB LGS başvurular ne zaman son?

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Milyonlarca öğrencinin hayalindeki liseye giden yolda ilk durak olan LGS başvurularında son günlere girildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre Mart ayı sonunda tamamlanması beklenen başvuru süreci için sistem kapanmak üzere. Sınavla öğrenci alacak nitelikli okullara yerleşmek isteyen 8. sınıf öğrencileri için başvurular bu yıl da elektronik ortamda, okul müdürlükleri aracılığıyla veya e-Okul üzerinden yürütülüyor. Peki, LGS başvuruları için son gün ne zaman? Başvuru onaylatmak zorunlu mu? İşte 2026 LGS başvuru takvimine dair tüm ayrıntılar.

Giriş Tarihi: 28 Mart 2026 Cumartesi 21:16
Haziran ayında gerçekleştirilecek olan merkezi sınav öncesinde, başvuru heyecanı yerini tatlı bir telaşa bıraktı. MEB'in yayımladığı 2026 LGS kılavuzuna göre, öğrencilerin sınav merkezlerini, okul tercihlerini ve özel durumlarını sisteme işleyebilecekleri sürenin sonuna yaklaşıldı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi başvuruların otomatik olarak yapılıp yapılmadığı konusu bu yıl da en çok merak edilenler arasında. Bakanlık, adayların bilgilerini e-Okul üzerinden kontrol etmelerini ve herhangi bir eksiklik durumunda okul idarelerine başvurmalarını önemle vurguluyor. Başvuru süresinin dolmasıyla birlikte sınav giriş belgelerinin yayımlanma süreci başlayacak. İşte detaylar.

LGS son başvuru tarihi 2026

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN SON 2026?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi takvime göre, 2026 LGS başvuruları 10 Nisan Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek. Öğrencilerin bu tarihe kadar e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden başvuru bilgilerini kontrol etmeleri ve bir hata varsa okul müdürlüklerine başvurarak düzelttirmeleri gerekiyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından sistem kapanacak ve bu tarihten sonra yeni bir başvuru alınmayacak.

LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

  • Otomatik Başvuru: MEB, son yıllarda olduğu gibi resmi ve özel ortaokul öğrencileri için başvuruları merkezi sistem üzerinden otomatik olarak tanımlayabiliyor. Ancak her öğrencinin e-Okul üzerinden başvurusunun gerçekleşip gerçekleşmediğini teyit etmesi hayati önem taşıyor.
  • Onay Süreci: Okul müdürlükleri, öğrencilerin bilgilerini (fotoğraf, muafiyet durumu vb.) kontrol ederek başvuruları elektronik ortamda onaylıyor.
  • Ücret Bilgisi: LGS merkezi sınavı için öğrencilerden herhangi bir sınav ücreti alınmıyor.

MEB LGS başvurular ne zaman son?

LGS NE ZAMAN?

Başvuru sürecinin ardından LGS merkezi sınavı, 15 Haziran 2026 Pazar günü iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Kılavuza göre bu yıl ilk kez iki oturum arasında öğrencilere kuru meyveli yulaf bar, kuru üzüm, ceviz ve su içeren beslenme paketi dağıtılacak. Beslenme paketi, yalnızca sınav başvurusu sırasında velisi tarafından talep edilen öğrencilere verilecek. Bu kapsamda veli talebi ve rızası, başvuru esnasında alınacak; beslenme paketinin içeriği de sınav başvuru ekranında ve başvuru onay belgesinde yer alacak.

LGS başvurularını onaylatmak zorunlu mu?

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözel ve sayısal bölümlerden oluşacak sınavın sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih işlemleri, 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026'te ilan edilecek.

ASpor CANLI YAYIN

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İan Subiabre iddiası İan Subiabre iddiası 20:55
Beşiktaş'tan Brezilya çıkarması! Beşiktaş'tan Brezilya çıkarması! 19:55
Serdal Adalı 'Duruş' Sergisi'nde konuştu Serdal Adalı 'Duruş' Sergisi'nde konuştu 19:17
G.Saray'a Fransa'dan genç dinamo! G.Saray'a Fransa'dan genç dinamo! 19:13
Trabzonspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor Trabzonspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor 18:43
F.Bahçe'den Kostic sürprizi! F.Bahçe'den Kostic sürprizi! 18:34
Daha Eski
Milliler Kosova mesaisi için sahada Milliler Kosova mesaisi için sahada 18:29
G.Saray'a Zaniolo piyangosu! Kasayı dolduracak G.Saray'a Zaniolo piyangosu! Kasayı dolduracak 17:58
Hadergjonaj'dan Türkiye maçı sözleri! Hadergjonaj'dan Türkiye maçı sözleri! 17:20
G.Saray Daikin seride öne geçti! G.Saray Daikin seride öne geçti! 16:40
Sergen Yalçın'ın derbi planı belli oldu! Sergen Yalçın'ın derbi planı belli oldu! 16:29
G.Saray MCT Technic deplasmanda galip! G.Saray MCT Technic deplasmanda galip! 15:29