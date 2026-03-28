LGS son başvuru tarihi 2026 | MEB LGS başvurular ne zaman son?

Haziran ayında gerçekleştirilecek olan merkezi sınav öncesinde, başvuru heyecanı yerini tatlı bir telaşa bıraktı. MEB'in yayımladığı 2026 LGS kılavuzuna göre, öğrencilerin sınav merkezlerini, okul tercihlerini ve özel durumlarını sisteme işleyebilecekleri sürenin sonuna yaklaşıldı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi başvuruların otomatik olarak yapılıp yapılmadığı konusu bu yıl da en çok merak edilenler arasında. Bakanlık, adayların bilgilerini e-Okul üzerinden kontrol etmelerini ve herhangi bir eksiklik durumunda okul idarelerine başvurmalarını önemle vurguluyor. Başvuru süresinin dolmasıyla birlikte sınav giriş belgelerinin yayımlanma süreci başlayacak. İşte detaylar.

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN SON 2026?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi takvime göre, 2026 LGS başvuruları 10 Nisan Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek. Öğrencilerin bu tarihe kadar e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden başvuru bilgilerini kontrol etmeleri ve bir hata varsa okul müdürlüklerine başvurarak düzelttirmeleri gerekiyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından sistem kapanacak ve bu tarihten sonra yeni bir başvuru alınmayacak.

LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Otomatik Başvuru: MEB, son yıllarda olduğu gibi resmi ve özel ortaokul öğrencileri için başvuruları merkezi sistem üzerinden otomatik olarak tanımlayabiliyor. Ancak her öğrencinin e-Okul üzerinden başvurusunun gerçekleşip gerçekleşmediğini teyit etmesi hayati önem taşıyor.

Onay Süreci: Okul müdürlükleri, öğrencilerin bilgilerini (fotoğraf, muafiyet durumu vb.) kontrol ederek başvuruları elektronik ortamda onaylıyor.

Ücret Bilgisi: LGS merkezi sınavı için öğrencilerden herhangi bir sınav ücreti alınmıyor.

LGS NE ZAMAN?

Başvuru sürecinin ardından LGS merkezi sınavı, 15 Haziran 2026 Pazar günü iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Kılavuza göre bu yıl ilk kez iki oturum arasında öğrencilere kuru meyveli yulaf bar, kuru üzüm, ceviz ve su içeren beslenme paketi dağıtılacak. Beslenme paketi, yalnızca sınav başvurusu sırasında velisi tarafından talep edilen öğrencilere verilecek. Bu kapsamda veli talebi ve rızası, başvuru esnasında alınacak; beslenme paketinin içeriği de sınav başvuru ekranında ve başvuru onay belgesinde yer alacak.

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözel ve sayısal bölümlerden oluşacak sınavın sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih işlemleri, 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026'te ilan edilecek.