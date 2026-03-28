AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2. dönem sınav sonucu

Ziraat Türkiye Kupası
Açık Öğretim Lisesi'nde sınav maratonunu geride bırakan binlerce aday için 'Sonuçlar ne zaman açıklanacak?' sorusu, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem kapsamında düzenlenen merkezi sınavların ardından, cevap kağıtlarının değerlendirme süreci titizlikle devam ediyor. Mezuniyet hedefine bir adım daha yaklaşmak isteyen öğrenciler, AÖL öğrenci giriş ekranı üzerinden gelecek müjdeli haberi bekliyor. Peki, MEB takvimine göre sonuçlar hangi gün ilan edilecek? Puanlar nasıl hesaplanacak? İşte AÖL 2. dönem sınav sonuçlarına ilişkin merak edilenler.

Giriş Tarihi: 28 Mart 2026 Cumartesi 20:48
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) en geniş katılımlı sınav organizasyonlarından biri olan Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları, Türkiye genelinde ve yurt dışı sınav merkezlerinde başarıyla tamamlandı. Sınav salonlarından çıkan adaylar, şimdi verdikleri emeklerin karşılığını görecekleri sonuç gününe odaklanmış durumda. Genellikle sınav tarihinden sonraki 15-20 gün içerisinde ilan edilen sonuçlar, öğrencilerin bir üst sınıfa geçip geçemeyeceğini veya mezuniyet şartlarını sağlayıp sağlamadığını belirleyecek. 2026 yılı sınav takvimi doğrultusunda değerlendirmelerin Nisan ayında tamamlanması beklenirken, adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile MEB'in resmi internet sayfası üzerinden anlık olarak sorgulayabilecekler. İşte detaylar.

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2025-2026 iş takvimine göre, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav sonuçlarının 22 Nisan 2026 tarihi itibarıyla erişime açılması öngörülüyor. Bakanlık, sınav sorularına itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından optik formların okuma işlemini bitirerek sonuçları duyuracak.

AÖL SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçları açıklandığında, yoğunluktan etkilenmeden puanlarınızı öğrenmek için şu adımları takip edebilirsiniz:

  1. MEB'in resmi sitesi olan Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi'ne giriş yapın.
  2. Karşınıza gelen ekranda T.C. kimlik numaranızı (veya öğrenci numaranızı) ve şifrenizi girin.
  3. Güvenlik kodunu doğruladıktan sonra sisteme giriş yapın.
  4. Sol menüde yer alan "Sınav Sonuçları" sekmesine tıklayarak 2. dönem notlarınızı görüntüleyin.

AÖL SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

AÖL sınavlarında her ders için adaylara genellikle 20 soru sorulur ve her bir sorunun değeri 5 puandır. Sınav puanı hesaplanırken şu formül uygulanır: Doğru Sayısı x 5 = Sınav Puanı

Örneğin, bir dersten 12 doğru yapan bir öğrenci; 12x5=60 puan almış sayılır. Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

YANLIŞLAR DOĞRULARI GÖTÜRÜR MÜ?

Açık Lise sınavlarının en büyük avantajlarından biri, yanlış cevapların doğru cevapları etkilememesidir. YKS veya LGS gibi merkezi sınavların aksine, AÖL'de '3 yanlış 1 doğruyu götürür' kuralı uygulanmaz.

GEÇER NOT (BAŞARI PUANI) KAÇTIR?

Bir dersten başarılı sayılabilmek için 100 üzerinden en az 45 puan almanız gerekir. Bu da 20 soruluk bir testte en az 9 doğru yapmanız gerektiği anlamına gelir. 45 Puan ve üstü, dersi geçmiş sayılır ve o dersin kredisi haneye yazdırırsınız. 45 puan altı ise dersten kalmış (başarısız) sayılırs. Eğer bu ders 'Zorunlu/Ortak' bir ders ise bir sonraki dönemde tekrar seçilmesi veya muafiyet şartlarını beklemek gerekmektedir.

İPTAL EDİLEN SORULARDA NE OLUR?

Sınav sonrasında yapılan itirazlar veya MEB'in incelemesi sonucu bir sorunun hatalı olduğu tespit edilip iptal edilirse, o soru değerlendirme dışı bırakılır. Bu durumda puanlama, geçerli olan soruların puan değerleri yeniden hesaplanarak (toplam puanın kalan soru sayısına bölünmesiyle) yapılır.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

Değerlendirme aşamasında bazı adayların sınavları şu nedenlerle geçersiz sayılabilir:

  • Cevap kağıdının okunmasını engelleyecek kadar zarar görmüş olması.
  • Optik formda T.C. kimlik numarası veya kitapçık türünün kodlanmaması/yanlış kodlanması.
  • Kopya çektiği tespit edilen adayların ilgili dersleri.

