İkizler Projesi (Gemini Man) filminin konusu ne? Oyuncu kadrosu, ne zaman çekildi?

İkizler Projesi filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Ang Lee'nin üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan İkizler Projesi filminin konusu ne? İkizler Projesi oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

İKİZLER PROJESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

İkizler Projesi, eski bir kiralık katilin peşine düşen klonundan kurtulmak için verdiği mücadeleyi konu ediyor. Henry, işinde uzman olan bir kiralık katildir. Artık bu işlerden kurtulup hayatına yeni bir yön vermek isteyen Henry, bir anda kendisini büyük bir girdabın içinde bulur. Kiralık katilin peşine, kendisini öldürmek için gizli bir ajan düşmüştür. Üstelik peşindeki ajan, Henry'den 25 yıl önce alınan genlerle oluşturulan bir klondur. Henry, her hareketini önceden tahmin edebilen bu klonunda kurtulmak için zorlu bir savaş vermek zorunda kalır.

İKİZLER PROJESİ OYUNCULARI KİM?

Will Smith

Mary Elizabeth Winstead

Clive Owen

Benedict Wong

Ralph Brown

Diego Adonye

Linda Emond

David Benioff

Douglas Hodge

Lilla Banak

Justin James Boykin

E.J. Bonilla

Ilia Volok

Billy Ray

Theodora Miranne

David Shae

Fernanda Dorogi

Shiquita James

Björn Freiberg

Saskia Slaaf

Jeff J.J. Authors

Daniel Salyers

Alexandra Szűcs

Andrea Sooch

Ilona McCrea

Dawit Gulilat

Victor Hugo

Miho Kanno

Kazuhiko Inoue

Masashi Ebara

Jordan Sherley

Georgia Curtis

Frank Verroca

Luther Creek

Marc Demeter

Tony Scott

Christon Andell

Igor Szász

Douglas Rizzo Johnson

Alexa György

Tim Connolly

Adrian Valle Torres

Karis Wymbs

İKİZLER PROJESİ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

İkizler Prjesi filminin yapım yılı 2019'dur.