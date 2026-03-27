İkizler Projesi (Gemini Man) filminin konusu ne? Oyuncu kadrosu, ne zaman çekildi?

Ziraat Türkiye Kupası
Yönetmen koltuğunda Ang Lee'nin oturduğu ve başrollerini Will Smith, Mary Elizabeth Winstead ve Clive Owen'in paylaştığı İkizler Projesi filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Aksiyon ve bilim kurgu türündeki 2019 yapımı İkizler Projesi hakkında arama motorlarında araştırılan 'İkizler Projesi filminin konusu ne? İkizler Projesi oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 20:17 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 20:22
İkizler Projesi filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Ang Lee'nin üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan İkizler Projesi filminin konusu ne? İkizler Projesi oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

İKİZLER PROJESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

İkizler Projesi, eski bir kiralık katilin peşine düşen klonundan kurtulmak için verdiği mücadeleyi konu ediyor. Henry, işinde uzman olan bir kiralık katildir. Artık bu işlerden kurtulup hayatına yeni bir yön vermek isteyen Henry, bir anda kendisini büyük bir girdabın içinde bulur. Kiralık katilin peşine, kendisini öldürmek için gizli bir ajan düşmüştür. Üstelik peşindeki ajan, Henry'den 25 yıl önce alınan genlerle oluşturulan bir klondur. Henry, her hareketini önceden tahmin edebilen bu klonunda kurtulmak için zorlu bir savaş vermek zorunda kalır.

İKİZLER PROJESİ OYUNCULARI KİM?

  • Will Smith
  • Mary Elizabeth Winstead
  • Clive Owen
  • Benedict Wong
  • Ralph Brown
  • Diego Adonye
  • Linda Emond
  • David Benioff
  • Douglas Hodge
  • Lilla Banak
  • Justin James Boykin
  • E.J. Bonilla
  • Ilia Volok
  • Billy Ray
  • Theodora Miranne
  • David Shae
  • Fernanda Dorogi
  • Shiquita James
  • Björn Freiberg
  • Saskia Slaaf
  • Jeff J.J. Authors
  • Daniel Salyers
  • Alexandra Szűcs
  • Andrea Sooch
  • Ilona McCrea
  • Dawit Gulilat
  • Victor Hugo
  • Miho Kanno
  • Kazuhiko Inoue
  • Masashi Ebara
  • Jordan Sherley
  • Georgia Curtis
  • Frank Verroca
  • Luther Creek
  • Marc Demeter
  • Tony Scott
  • Christon Andell
  • Igor Szász
  • Douglas Rizzo Johnson
  • Alexa György
  • Tim Connolly
  • Adrian Valle Torres
  • Karis Wymbs

İKİZLER PROJESİ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

İkizler Prjesi filminin yapım yılı 2019'dur.

