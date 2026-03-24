MSÜ tercihleri ne zaman 2026? | MSÜ KHO, HHO, DHO tercih tarihleri belli oldu mu?

Geleceğin subay ve astsubay adaylarının katılım sağladığı 2026 MSÜ maratonunda puanlar netlik kazandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, sınav değerlendirme sürecini tamamlayarak sonuçları 24 Mart Salı günü adayların erişimine sundu. Sınav sonuç belgesini alan adaylar için şimdi tercih süreci başlıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından belirlenecek olan taban puanlar ve tercih takvimi, adayların hangi okul ve bölümlere başvurabileceğini belirleyecek. Sınavdan alınan puanların tek başına yeterli olmadığı bu sistemde, doğru tercih ve ardından gelecek olan mülakat aşamaları büyük önem taşıyor. İşte MSÜ 2026 tercih sürecine ilişkin merak edilenler...

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN 2026?

Milli Savunma Üniversitesi tercih takvimi henüz Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından duyurulmadı. Ayrıca tercihlerin hangi tarihler arasında ve hangi kriterlere göre yapılacağını içeren 2026-MSÜ Tercih Kılavuzu da henüz yayımlanmadı. Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, tercih sürecinin sonuçların açıklanmasından kısa bir süre sonra nisan ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Adaylar sınavdan aldıkları puanları, 24 Mart Salı günü itibarıyla ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecekler. MSÜ tercih tarihleri ve işlemlerine dair resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

👉MSÜ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN👈

2025 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMANDI?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) adayları, bu yılki tercih tarihlerini öngörebilmek adına geçtiğimiz yılın takvimini mercek altına alıyor. 2025 yılında MSÜ tercih süreci ise hemen ardından 24 Mart - 18 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Yaklaşık bir aylık bir süreyi kapsayan bu tercih dönemi, adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercihlerini Milli Savunma Bakanlığı'nın personel temin sistemi üzerinden yapmalarına imkan tanımıştı. 2026 yılı takviminde de benzer bir işleyiş beklenirken; sınav sonuçlarının Mart ayının son haftasında ilan edilmesiyle birlikte, 2026 MSÜ tercihlerinin Nisan ayı başında başlaması ve Mayıs ayına kadar devam etmesi öngörülüyor.

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri, ÖSYM üzerinden değil, doğrudan Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) kendi sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Adayların şu adımları izlemesi gerekmektedir:

Resmi Adrese Giriş Yapın: Tercih işlemleri sadece Milli Savunma Bakanlığı'nın personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapılır. E-devlet şifreniz ile sisteme giriş yapmalısınız. Tercih Formunu Doldurun: Sisteme giriş yaptıktan sonra "Tercih Yap" butonuna tıklayarak açılan ekranda okul ve bölüm seçimlerinizi yapın. Harp Okulları ve Astsubay MYO Seçimi: Tercih listenizde Harp Okulları (Kara, Deniz, Hava, Sahil Güvenlik) ve Astsubay Meslek Yüksekokulları:(Kara, Deniz, Hava, Sahil Güvenlik, Bando) bölümlerinden size uygun olanları seçebilirsiniz. Tercihlerinizi en çok gitmek istediğiniz okuldan en az istediğinize doğru sıralayın. Unutmayın, yerleştirme işlemlerinde tercih sırası ve sınav puanı üstünlüğü esas alınır. Kaydet ve Onayla: Tercihlerinizi yaptıktan sonra mutlaka "Kaydet" butonuna basın. Tercih süresi bitene kadar güncelleme yapma hakkınız bulunmaktadır.

Tercih yapmayan adaylar, sınav puanları ne kadar yüksek olursa olsun, ikinci seçim aşamalarına (mülakat, fiziki yeterlilik testi vb.) çağrılmayacaklardır. Bu nedenle tercih süresini kaçırmamak kritik önemdedir.

MSÜ TERCİH YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Harp Okulları için (Hava Harp hariç) MSÜ-SAY ve MSÜ-EA puanları, Astsubay MYO'lar için ise MSÜ-GENEL (tüm puan türlerinin ağırlığı) dikkate alınır. Hava Harp Okulu'nu tercih edecek adayların, bu tercihlerini birinci sırada yapmaları zorunludur. MSÜ tercihi yapan adayların, MSÜ yerleştirme puanlarının hesaplanabilmesi için ilgili YKS oturumlarına (TYT ve AYT) girmeleri gerekmektedir.