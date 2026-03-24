Şok'ta indirim yağmuru: 25-31 Mart ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı
ŞOK Market, 25 Mart aktüel ürünler kataloğuyla yine ezber bozuyor. Haftalık alışveriş listesini hazırlayanların merakla beklediği yeni fiyatlar belli oldu. Hem temel gıda ihtiyaçlarında hem de evinizin eksiklerinde kaçırılmayacak fırsatlar sunan ŞOK, bu çarşamba da tasarrufun adresi olmaya devam ediyor. Stoklarla sınırlı olan ve kısa sürede tükenmesi beklenen aktüel ürünlerin tam listesini incelemeden alışverişe çıkmayın. İşte ŞOK zincir marketlerde 25-31 Mart tarihleri arasında yer alacak aktüel ürünlerin tam listesi.
Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 19:06
Mis Yarım Yağlı Taze Peynir 650 g: 155 TL Mis Örgü/Tel/Dil Peyniri 250 g: 99 TL Muratbey Plus Kaymaklı Avokadolu Taze Peynir: 89,90 TL Mis Yoğurt Yarım Yağlı Homojenize 1500 g: 64,90 TL Muratbey Tam Yağlı Kaşar Peyniri 500 g: 249 TL Lipton Doğu Karadeniz Çayı 1000 g: 249 TL Pastavilla Makarna Çeşitleri 500 g: 27,90 TL Cumhuriyet Dana Parmak Sucuk 300 g: 359 TL
Pantene Kesintisiz Nem Takviyesi Şampuan 400 ml: 120 TL Pantene Kesintisiz Nem Takviyesi Saç Kremi 275 ml: 99 TL Lady Club Vücut Spreyi 250 ml: 99 TL Pantene Isıyla Aktifleşen Kesintisiz Nem Takviyesi Durulanmayan Bakım Kremi 135 ml: 169 TL Oral-B Diş Eti Bakımı Derin Temizlik Diş Macunu 65 ml: 69,90 TL
Onvo Şarjlı Dikey Süpürge: 4.499 TL Piranha 7851 Bluetooth Hoparlör: 349 TL Altus AL 4064 Cam Kettle: 899 TL Panasonic Led Ampul Beyaz Işık: 59,50 TL Aprilla Saç Kurutma Makinesi 499 TL
Kadın Saten Pijama Takımı Gömlek Yaka: 549 TL Kadın Saten Şortlu Pijama Takımı Gömlek Yaka: 499 TL Saten Makyaj Organizer Çanta: 139 TL Kadın Saten Kumaş Çapraz Terlik: 149 TL Nakıl 2'li Kurulama Bezi Seti: 119 TL Simli Bordürlü Banyo Havlusu: 299 TL
Güral Porselen Altın File Rölyefli 48 Parça Yemek Takımı: 4.490 TL 24 Parça Çatal Kaşık Takımı: 1.499 TL Buhar Kapaklı Çelik Çaydanlık Seti: 10.90 TL Mehtap Yanmaz Yapışmaz Derin Tencere: 729 TL Mehtap Yanmaz Yapışmaz Tava: 449 TL Mehtap Yanmaz Yapışmaz Karnıyarık Tencere: 699 TL