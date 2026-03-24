CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Süper Loto sonuçları açıklandı | 24 Mart Süper Loto kazanan numaralar

Süper Loto sonuçları açıklandı | 24 Mart Süper Loto kazanan numaralar

Milli Piyango İdaresi’nin düzenlediği Süper Loto’da bu hafta gözler ikramiyeye çevrildi. Büyük ödülün kime çıktığı merak edilirken, çekilişle birlikte şansını deneyen binlerce oyuncunun heyecanını artırdı. 60 sayı arasından seçilen 6 numarayı bilen talihlinin büyük kazanca ulaşacağı çekilişin ardından, 24 Mart 2026 Perşembe günü kazanan rakamlar ve ikramiyenin devredip devretmediği merak edilmeye başlandı. Peki, Süper Loto sonuçları belli oldu mu? Süper Loto ne kadar devretti? Büyük ödül sahibini buldu mu? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 21:35
Süper Loto sonuçları açıklandı | 24 Mart Süper Loto kazanan numaralar

Vatandaşlar "Süper Loto kazanan numaralar açıklandı mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. 24 Mart tarihli çekilişin ardından gözler resmi sonuçların açıklandığı platformlara çevrildi. Haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi, büyük ikramiye hayali kuran milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Çekiliş sonrası açıklanan sonuçlar kapsamında kazanan numaralar, ikramiye dağılımı ve bilen kişi sayısı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle 6 bilen kişi olup olmadığı, büyük ikramiyenin devredip devretmediği ya da kaç kişiye çıktığı merak ediliyor.

24 MART SALI SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi, 24 Mart Salı günü saat 21.30'da gerçekleştirildi. İşte kazanan numaralar:

7-9-20-22-28-39

Süper Loto kazanan numaralar 24 Mart 2026

SONRAKİ SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Sonraki Süper Loto çekilişi 26 Mart Perşembe günü, saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
