Ziraat Türkiye Kupası
SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI | 15 Mart Süper Loto kazanan numaralar

15 Mart 2026 Süper Loto sonuçları Milli Piyango Online üzerinden açıklandı. Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye ne kadar, kazanan numaralar merak edilirken, vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. İşte 15 Mart Pazar günü yapılan çekilişin ardından kazandıran numaralar, bilet sorgulama ekranı ve Süper Loto çekiliş sonuçlarına dair tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2026 Pazar 21:35
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen ve haftanın belirli günlerinde çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto için 15 Mart 2026 tarihli sonuçlar belli oldu. Şans oyunlarını yakından takip eden vatandaşlar, çekilişin ardından "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" ve "Kazanan numaralar hangileri?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Her hafta büyük ikramiye umuduyla kupon dolduran binlerce kişi, Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak gerçekleştirilen çekilişi takip ediyor. 15 Mart 2026 tarihli Süper Loto çekilişi de noter huzurunda gerçekleştirilerek sonuçlar resmi olarak açıklandı. İşte, 15 Mart Pazar Süper Loto kazandıran numaralar...

15 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi, 15 Mart Pazar günü saat 21.30'da gerçekleşti.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (15 MART PAZAR)

12-42-35-5-21-28

Süper Loto sonuçları 15 Mart Pazar

SONRAKİ SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Sonraki Süper Loto çekilişi 17 Mart Salı günü, saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

