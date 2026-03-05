Ön lisans eğitimini tamamlayarak lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adayların gündeminde Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yer alıyor. 2026 yılı için hazırlıklarını sürdüren binlerce kişi, sınavın hangi tarihte yapılacağını ve başvuru sürecinin ne zaman başlayacağını öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınav takvimi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından duyuruldu. Açıklanan takvime göre DGS'ye katılmak isteyen adaylar belirlenen tarihlerde başvurularını gerçekleştirecek ve ardından sınav günü için hazırlıklarını tamamlayacak. Peki, DGS başvuruları ne zaman 2026? DGS başvuruları hangi tarihte başlayacak?

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2026?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), başvuru tarihleri 15 Mayıs-2 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacak. DGS geç başvuruları ise 11 Haziran 2026 tarihinde olacak.

2026 DGS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlardan biri olan DGS, 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar, 19 Temmuz'da sınava girerken, DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.