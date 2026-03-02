CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Borsa düştü mü? 2 Mart Borsa İstanbul düşüşte mi?

Borsa düştü mü? 2 Mart Borsa İstanbul düşüşte mi?

Borsa düştü mü? 2 Mart 2026 Borsa İstanbul son durum yatırımcılar tarafından araştırılıyor. BIST 100 endeksinde gün içi hareketlilik ve son kapanış rakamları merak ediliyor. “Borsa bugün düştü mü?”, “Borsa İstanbul ne kadar değer kaybetti?” gibi sorular gündemde.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 10:18
Borsa düştü mü? 2 Mart Borsa İstanbul düşüşte mi?

Borsa düştü mü? 2 Mart 2026 BIST 100 endeksinde son durum ekonomik gelişmeler ve küresel piyasa etkileriyle yatırımcıların gündeminde. Borsa İstanbul, gün içi hareketleri ve kapanış rakamları ile yatırımcıların yakından takip ettiği önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. 2 Mart Borsa İstanbul düşüşü ve yükselişi ile ilgili tüm analizler haberimizde yer alıyor. Haftaya satış baskısı altında başlayan borsa hareketleri, özellikle küresel piyasalardaki belirsizlikler ve jeopolitik risklerden etkileniyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misilleme adımları, Orta Doğu'daki uzun süreli çatışma risklerini artırdı.

BORSA DÜŞTÜ MÜ?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2 Mart 2026 günü güne yüzde 5,32 azalışla 12.987,42 puandan başladı. Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,16 değer kaybederek 13.717,81 puandan tamamlamıştı.

Bugünkü açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 730,39 puan ve yüzde 5,32 azalışla 12.987,42 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 5,81, holding endeksi ise yüzde 7,04 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri düşüş kaydederken, en çok kaybettiren sektör yüzde 9,08 ile tekstil deri oldu.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE KÜRESEL PİYASALARIN ETKİSİ

Küresel piyasalar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar ve İran'ın misilleme adımları sonrası Orta Doğu'daki uzun süreli çatışma risklerinin artmasıyla haftaya satış baskısı altında başladı. Geçen hafta ABD ile İran arasındaki müzakerelerden net bir sonuç alınamamasıyla artan jeopolitik riskler, hafta sonunda ABD ve İsrail'in İran'a yönelik geniş kapsamlı hava saldırılarıyla somutlaştı. İran, saldırıların ardından yakın ülkelerdeki ABD üsleri ve İsrail hedeflerine karşı karşılık vererek, Orta Doğu'da savaşın uzun süre devam etme risklerini artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada saldırılar sonucunda İran'daki askeri komuta kademesinin etkisiz hale getirildiğini belirterek, operasyonların tüm hedeflere ulaşana kadar devam edeceğini vurguladı.

BORSA İSTANBUL DÜŞÜŞTE Mİ?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin cuma seans sonuna kadar yasaklanmasına karar verdi. Ayrıca Borsa İstanbul, Pay Piyasası'nda emir/işlem oranını (OTR) ikinci bir duyuruya kadar 5:1'den 3:1'e düşürdü.

YURT İÇİ VE YURT DIŞI VERİLER

Yurt içinde gözler bugün açıklanacak 2025 yılı 4. çeyrek GSYH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) verilerine çevrildi. AA Finans'ın ekonomist anketine göre, 19 ekonomist 2025'in 4. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 3,6 büyümesini bekliyor.

Yurt dışında ise yatırımcılar jeopolitik gelişmelerin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasını ve Avro Bölgesi ile ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini takip edecek. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.000 puanın destek, 13.000 ve 13.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu belirtiyor.

AHaber CANLI YAYIN

F.Bahçe'den yeni sezona sürpriz transfer! Tedesco en çok onu istiyor
Penaltı kararı doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
ABD-İsrail-İran savaşında üçüncü gün: İran İHA'ları Suudi Arabistan'da petrol tesisini hedef aldı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Veryansın etti: F.Bahçe'nin futbolu bu olamaz!
G.Saray'da flaş karar! Torreira...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe zirveden uzaklaştı! Fenerbahçe zirveden uzaklaştı! 10:41
Topa tuttu: Mecbur musun Kante'ye! Topa tuttu: Mecbur musun Kante'ye! 10:35
NBA'de Knicks kazandı! NBA'de Knicks kazandı! 10:30
ZTK'da 4. hafta maçları oynanacak! ZTK'da 4. hafta maçları oynanacak! 10:09
Manisa FK - Yeni Çorumspor maçı bilgileri Manisa FK - Yeni Çorumspor maçı bilgileri 10:07
RAMS Başakşehir'in rakibi Trabzonspor! RAMS Başakşehir'in rakibi Trabzonspor! 09:58
Daha Eski
Penaltı kararı doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı Penaltı kararı doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı 09:50
G.Saray'da Alanyaspor maçı mesaisi başladı! G.Saray'da Alanyaspor maçı mesaisi başladı! 09:48
Yaren Düztaş gümüş madalya kazandı! Yaren Düztaş gümüş madalya kazandı! 09:36
Milliler Sırbistan maçı mesaisinde! Milliler Sırbistan maçı mesaisinde! 09:27
Milli bilardocular çeyrek finalde elendi! Milli bilardocular çeyrek finalde elendi! 09:16
Veryansın etti: F.Bahçe'nin futbolu bu olamaz! Veryansın etti: F.Bahçe'nin futbolu bu olamaz! 09:00