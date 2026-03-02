TOKİ Yüzyılın Konut Projesi Ankara kura çekilişi ne zaman, nerede ve saat kaçta?

TOKİ Yüzyılın Konut Projesi Ankara kura çekimi saat kaçta? Başkentte konut sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş, kura tarihini ve saatini yakından takip ediyor. TOKİ tarafından hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Ankara'da yapılacak kura çekilişi için geri sayım sürerken, hak sahipleri kura çekiminin nerede gerçekleştirileceğini ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Kura çekilişinin yapılacağı salon, organizasyon detayları ve noter huzurunda gerçekleşecek çekiliş süreci vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle "TOKİ Ankara kura çekimi canlı nasıl izlenir?" ve "Kura sonuçları nereden öğrenilir?" soruları internet üzerinden en çok aratılan konular arasında bulunuyor. Ankara'da yapılacak TOKİ kura çekimi ile ilgili saat bilgisi, canlı yayın linki ve tüm güncel gelişmeler haberimizde yer alıyor. Başkentte konut sahibi olmak isteyenler için tüm ayrıntılar burada!

TOKİ YÜZYILIN KONUT PROJESİ ANKARA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci resmen başladı. Başvuru aşamasının tamamlanmasının ardından hak sahiplerini belirleyecek kura çekilişlerinin tarihleri kamuoyuyla paylaşıldı. Resmi proje takvimine göre kura çekilişleri 29 Aralık 2025 ile 10 Mart 2026 tarihleri arasında illere göre etap etap gerçekleştiriliyor.

👉 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Ankara, İzmir, Hatay ve Muğla'da 71 bin 799 konutun hak sahipleri bu hafta yapılacak kura çekimleriyle belirlenecek.

YENİ HAFTA TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ

TOKİ'nin açıkladığı programa göre yeni hafta kura tarihleri şu şekilde:

3 Mart 2026: Ankara

4 Mart 2026: Muğla

6 Mart 2026: İzmir ve Hatay

Belirlenen tarihlerde noter huzurunda yapılacak çekilişler, hem fiziki ortamda hem de canlı yayın aracılığıyla takip edilebilecek.

Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimlerinde sona geliyoruz. Bugüne kadar 7️⃣5️⃣ şehirde 3️⃣3️⃣1️⃣ bin 8️⃣3️⃣3️⃣ konutumuzun hak sahiplerini belirledik. Bu hafta Ankara, İzmir, Hatay ve Muğla'da kura heyecanı var. 7️⃣1️⃣ bin 7️⃣9️⃣9️⃣anahtarımızın daha sahiplerini belirleyecek,… pic.twitter.com/cNUtNI5PcP — Murat KURUM (@murat_kurum) March 1, 2026

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri yayımlanacak. Vatandaşlar sonuçları iki farklı resmi kanal üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ'nin resmi internet sitesi

e-Devlet Kapısı

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve kişisel bilgileri ile sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca kontrol edebilecek. Sonuç ekranında asil ya da yedek listede yer alıp almadıkları açıkça görülebilecek.

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hak sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar için ödeme süreci sözleşme imzalanmasının ardından başlayacak. TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlayacak. Ödeme planı; konut tipi, vade süresi ve belirlenen sosyal konut şartlarına göre şekillenecek.

TOKİ 500 BİN KONUT ANAHTAR TESLİMİ NE ZAMAN?

Milyonlarca hak sahibini ilgilendiren anahtar teslim süreci de netlik kazandı. Kura çekimleri 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında illere göre tamamlanacak. İnşaat süreçlerinin planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesi halinde ilk anahtar teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması öngörülüyor.

Projede etap etap teslim modeli uygulanacak ve konutlar tamamlandıkça hak sahiplerine teslim edilecek. Teslim tarihleri, proje bazında ayrıca duyurulacak.