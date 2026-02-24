Canlı altın fiyatları | 24 Şubat bugün gram altın ne kadar? Kapalı Çarşı takip!

CANLI ALTIN FİYATLARI | Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve ons altındaki yukarı yönlü ivme, yurt içinde kilogram bazlı fiyatları yeni bir zirveye taşıdı. Haftaya güçlü başlayan sarı metal, dün gerçekleştirdiği kapanışın ardından bugün rotasını sert bir şekilde yukarı kırarak yüzde 1,4'lük bir primle 7 milyon 450 bin lira seviyesine ulaştı. Piyasada 7,5 milyon liralık psikolojik sınırın eşiğine gelen altın için analistler, bu yükselişin hem döviz kurlarındaki hareketlilikten hem de güvenli liman arayışındaki yerel talepten beslendiğini belirtiyor. Kuyumcularda ve Kapalıçarşı'da gram altın fiyatları bu artışı anlık olarak fiyatlarken, yatırımcılar "Bu yükseliş devam eder mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 24 Şubat Salı canlı altın fiyatları ve kur takibi...

GRAM ALTIN ALIŞ: 7.311,11 TL GRAM ALTIN SATIŞ: 7.311,97 TL

24 ŞUBAT SALI CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 43,83 (Alış) - 43,87 (Satış)

◼EURO: 51,65 (Alış) - 51,77 (Satış)

◼STERLİN: 59,21 (Alış) - 59,26 (Satış)

ALTININ ONS FİYATI 5 BİN 198 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 5 bin 198 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 7 milyon 450 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 33,31, bileşik getirisi yüzde 36,08 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,7236, satışta 43,8988 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,6577, satışta 43,8326 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1806, sterlin/dolar paritesi 1,3518 ve dolar/yen paritesi 154,403 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1 artışla 71,9 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (24 ŞUBAT 2026)

▶Gram Altın Alış: 7.311,11₺

▶Gram Altın Satış: 7.311,97₺

▶Çeyrek Altın Alış: 12.141,00₺

▶Çeyrek Altın Satış: 12.297,00₺

▶Yarım Altın Alış: 24.282,00₺

▶Yarım Altın Satış: 24.578,00₺

▶Tam Altın Alış: 47.534,08₺

▶Tam Altın Satış: 48.522,49₺

▶Ata Altın Alış: 49.019,52₺

▶Ata Altın Satış: 50.308,59₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 6.836,62₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 6.905,17₺

▶Gümüş Alış: 122,98₺

▶Gümüş Satış: 123,10₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 24 Şubat Salı günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.