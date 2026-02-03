TOKİ Zonguldak kura çekilişi canlı: Ne zaman, saat kaçta, nasıl izlenir?

TOKİ ZONGULDAK KURA ÇEKİLİŞİ | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde Zonguldak etabı için küreler dönmeye başladı. 3 Şubat 2026 sabahı saat 11.00'den itibaren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu'nda noter denetiminde başlatılan çekiliş, bölge halkı tarafından yoğun ilgiyle takip ediliyor. Toplamda 1.872 konut için düzenlenen bu kura seremonisinde, başvuru şartlarını sağlayan vatandaşlar arasından asil ve yedek isimler tek tek belirleniyor. TOKİ'nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden eş zamanlı olarak yayınlanan tören, hem salondaki katılımcılar hem de ekran başındaki on binlerce Zonguldaklı için büyük bir heyecana sahne oluyor. İşte TOKİ Zonguldak kura çekilişi canlı yayın bilgileri ve tüm merak edilenler...

TOKİ ZONGULDAK KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zonguldak TOKİ kura çekilişi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın takvimine uygun olarak 3 Şubat 2026 Salı günü saat 11.00'de başladı. Çekilişlerin gün içerisinde tamamlanması ve tüm ilçelerin (Merkez-Kilimli, Ereğli, Çaycuma, Kozlu, Devrek, Alaplı, Gökçebey) hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

TOKİ ZONGULDAK KURA ÇEKİLİŞİ CANLI | TIKLA-İZLE

TOKİ ZONGULDAK KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Zonguldak kura çekimini anlık olarak izlemek isteyen vatandaşlar; TOKİ resmi YouTube kanalı, TOKİ TV ve kurumun resmi X (Twitter) hesabı üzerinden yayına ulaşabilirler. TOKİ'nin kurumsal web sitesindeki "Canlı Kura İzle" butonuna tıklayarak da noter huzurundaki çekiliş saniye saniye takip edilebilir.

TOKİ ZONGULDAK HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?