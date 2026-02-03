CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler TOKİ Zonguldak kura çekilişi canlı: Ne zaman, saat kaçta, nasıl izlenir?

TOKİ Zonguldak kura çekilişi canlı: Ne zaman, saat kaçta, nasıl izlenir?

Zonguldak’ta binlerce ailenin beklediği büyük gün geldi! TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Zonguldak merkez ve ilçelerinde inşa edilecek 1.872 sosyal konutun hak sahipleri bugün belirleniyor. 3 Şubat 2026 Salı günü düzenlenen kura çekimi, Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Şeffaf bir şekilde yürütülen ve dijital platformlardan canlı yayınlanan dev çekilişle Ereğli'den Çaycuma'ya, Kozlu'dan Alaplı'ya kadar tüm ilçelerin yeni ev sahipleri belli olacak. İşte Zonguldak TOKİ kura çekimini saniye saniye takip edebileceğiniz canlı yayın bilgileri ve detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 14:23
TOKİ Zonguldak kura çekilişi canlı: Ne zaman, saat kaçta, nasıl izlenir?

TOKİ ZONGULDAK KURA ÇEKİLİŞİ | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde Zonguldak etabı için küreler dönmeye başladı. 3 Şubat 2026 sabahı saat 11.00'den itibaren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu'nda noter denetiminde başlatılan çekiliş, bölge halkı tarafından yoğun ilgiyle takip ediliyor. Toplamda 1.872 konut için düzenlenen bu kura seremonisinde, başvuru şartlarını sağlayan vatandaşlar arasından asil ve yedek isimler tek tek belirleniyor. TOKİ'nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden eş zamanlı olarak yayınlanan tören, hem salondaki katılımcılar hem de ekran başındaki on binlerce Zonguldaklı için büyük bir heyecana sahne oluyor. İşte TOKİ Zonguldak kura çekilişi canlı yayın bilgileri ve tüm merak edilenler...

TOKİ ZONGULDAK KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zonguldak TOKİ kura çekilişi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın takvimine uygun olarak 3 Şubat 2026 Salı günü saat 11.00'de başladı. Çekilişlerin gün içerisinde tamamlanması ve tüm ilçelerin (Merkez-Kilimli, Ereğli, Çaycuma, Kozlu, Devrek, Alaplı, Gökçebey) hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

TOKİ ZONGULDAK KURA ÇEKİLİŞİ CANLI | TIKLA-İZLE

TOKİ Zonguldak kura çekilişi canlı yayın

TOKİ ZONGULDAK KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Zonguldak kura çekimini anlık olarak izlemek isteyen vatandaşlar; TOKİ resmi YouTube kanalı, TOKİ TV ve kurumun resmi X (Twitter) hesabı üzerinden yayına ulaşabilirler. TOKİ'nin kurumsal web sitesindeki "Canlı Kura İzle" butonuna tıklayarak da noter huzurundaki çekiliş saniye saniye takip edilebilir.

TOKİ Zonguldak kurası ne zaman, saat kaçta, nasıl izlenir?

TOKİ ZONGULDAK HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Merkez/Kilimli: 300 konut

Merkez/Beycuma: 60 konut

Alaplı: 120 konut

Çaycuma: 100 konut

Çaycuma/Karapınar: 47 konut

Çaycuma/Nebioğlu: 100 konut

Çaycuma: 100 konut

Devrek: 300 konut

Devrek Çaydeğirmeni: 100 konut

Ereğli: 250 konut

Ereğli Gülüç: 38konut

Ereğli Kandilli: 100 konut

Ereğli/Ormanlı: 63 konut

Gökçebey: 100 konut

Kozlu: 94 konut

G.Saray bir transferi daha bitirdi!
Iğdır FK-Antalyaspor | CANLI
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: "Dudak büken korkaktır"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de Kante ve En-Nesyri transferlerinde beklenmeyen gelişme!
Kante transferini Ajax da bekliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Altekma kupa sınavında! Altekma kupa sınavında! 13:53
G.Saray bir transferi daha bitirdi! G.Saray bir transferi daha bitirdi! 13:30
Bologna-Milan maçı canlı yayın bilgisi! Bologna-Milan maçı canlı yayın bilgisi! 13:26
G.Saray'ın yıldızına 10 milyon Euro'luk teklif! G.Saray'ın yıldızına 10 milyon Euro'luk teklif! 12:59
Kante transferi iptal mi? Kante transferi iptal mi? 12:52
Junior Olaitan hayatı ve kariyeri Junior Olaitan hayatı ve kariyeri 12:46
Daha Eski
F.Bahçe'de Kante ve En-Nesyri transferlerinde beklenmeyen gelişme! F.Bahçe'de Kante ve En-Nesyri transferlerinde beklenmeyen gelişme! 12:27
Galatasaray - Juventus maçı detayları Galatasaray - Juventus maçı detayları 12:04
Galatasaray Daikin çeyrek final için deplasmanda! Galatasaray Daikin çeyrek final için deplasmanda! 11:56
Fenerbahçe Medicana'nın rakibi Budowlani! Fenerbahçe Medicana'nın rakibi Budowlani! 11:48
G.Saray'da o transfer iptal! G.Saray'da o transfer iptal! 11:32
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 11:19