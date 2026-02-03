TOKİ Kayseri kura çekimi CANLI İZLE | 2026 Kayseri TOKİ kurası ne zaman, saat kaçta?

TOKİ KAYSERİ KURA ÇEKİLİŞİ | Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 500 bin sosyal konut projesinde rota Kayseri'ye çevrildi. 3 Şubat 2026 Salı günü saat 11.00 itibarıyla Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu'nda başlayan kura çekimiyle, şehir genelinde inşa edilecek toplam 7 bin 562 konutun sahipleri belirleniyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen ve şeffaflık adına tüm dünyanın dijital mecralardan takip edebildiği çekilişte, Melikgazi'den Develi'ye, Kocasinan'dan Yahyalı'ya kadar birçok ilçede binlerce ailenin ev sahibi olma hayali gerçeğe dönüşüyor. Heyecan dolu anların yaşandığı salon ve ekran başındaki binlerce başvuru sahibi, kura kürelerinden çıkacak isimleri anbean takip etmeye devam ediyor. İşte TOKİ Kayseri kura çekimi detayları...

KAYSERİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayseri'de binlerce ailenin heyecanla beklediği TOKİ sosyal konut kura çekimi, 3 Şubat 2026 Salı günü (bugün) saat 11.00 itibarıyla başladı. Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin gün boyu sürmesi bekleniyor. Toplamda 7 bin 562 konut için yapılacak kura maratonunda, öncelikle merkez ilçeler (Melikgazi, Kocasinan, Talas, İncesu) ardından ise diğer ilçelerin hak sahipleri belirlenecek. Başvurusu kabul edilen vatandaşlar, çekiliş saatinden itibaren süreci anlık olarak takip edebiliyor.

TOKİ KAYSERİ KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Kayseri kura çekimini takip etmek isteyen vatandaşlar için şu kanallar aktif olacak:

YouTube: TOKİ'nin resmi YouTube kanalı (@TokiKurumsal) üzerinden kura çekimi canlı ve kesintisiz izlenebilecek.

Sonuç Sorgulama: Çekiliş bittikten sonra sonuçlar, e-Devlet 'Konut Projeleri Kura Sonuç Sorgulama' ekranından TC kimlik numarasıyla öğrenilebilecek.

TOKİ KAYSERİ HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?