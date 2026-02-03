CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler TOKİ Kayseri kura çekimi CANLI İZLE | 2026 Kayseri TOKİ kurası ne zaman, saat kaçta?

TOKİ Kayseri kura çekimi CANLI İZLE | 2026 Kayseri TOKİ kurası ne zaman, saat kaçta?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kayseri'de kura heyecanı yaşanıyor. Toplam 7 bin 562 sosyal konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi, 3 Şubat 2026 Salı günü düzenleniyor. Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilen ve TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanan kura çekilişini binlerce kişi anlık olarak takip ediyor. İşte Melikgazi, Kocasinan, Talas ve diğer tüm ilçeleri kapsayan dev çekilişi canlı izleyebileceğiniz bağlantı ve bugünkü kura çekilişinin detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 14:10
TOKİ Kayseri kura çekimi CANLI İZLE | 2026 Kayseri TOKİ kurası ne zaman, saat kaçta?

TOKİ KAYSERİ KURA ÇEKİLİŞİ | Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 500 bin sosyal konut projesinde rota Kayseri'ye çevrildi. 3 Şubat 2026 Salı günü saat 11.00 itibarıyla Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu'nda başlayan kura çekimiyle, şehir genelinde inşa edilecek toplam 7 bin 562 konutun sahipleri belirleniyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen ve şeffaflık adına tüm dünyanın dijital mecralardan takip edebildiği çekilişte, Melikgazi'den Develi'ye, Kocasinan'dan Yahyalı'ya kadar birçok ilçede binlerce ailenin ev sahibi olma hayali gerçeğe dönüşüyor. Heyecan dolu anların yaşandığı salon ve ekran başındaki binlerce başvuru sahibi, kura kürelerinden çıkacak isimleri anbean takip etmeye devam ediyor. İşte TOKİ Kayseri kura çekimi detayları...

KAYSERİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayseri'de binlerce ailenin heyecanla beklediği TOKİ sosyal konut kura çekimi, 3 Şubat 2026 Salı günü (bugün) saat 11.00 itibarıyla başladı. Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin gün boyu sürmesi bekleniyor. Toplamda 7 bin 562 konut için yapılacak kura maratonunda, öncelikle merkez ilçeler (Melikgazi, Kocasinan, Talas, İncesu) ardından ise diğer ilçelerin hak sahipleri belirlenecek. Başvurusu kabul edilen vatandaşlar, çekiliş saatinden itibaren süreci anlık olarak takip edebiliyor.

TOKİ KAYSERİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI | TIKLA-İZLE

TOKİ KAYSERİ KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Kayseri kura çekimini takip etmek isteyen vatandaşlar için şu kanallar aktif olacak:

YouTube: TOKİ'nin resmi YouTube kanalı (@TokiKurumsal) üzerinden kura çekimi canlı ve kesintisiz izlenebilecek.

Fiziki Katılım: Kura töreni Giresun Çotanak Konferans Salonu'nda halka açık bir şekilde gerçekleştirilecek.

Sonuç Sorgulama: Çekiliş bittikten sonra sonuçlar, e-Devlet 'Konut Projeleri Kura Sonuç Sorgulama' ekranından TC kimlik numarasıyla öğrenilebilecek.

TOKİ KAYSERİ HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Merkez: 6020 konut

Akkışla: 70 konut

Bünyan: 100 konut

Develi: 300 konut

Felahiye: 35 konut

Hacılar: 74 konut

Özvatan: 150 konut

Pınarbaşı: 29 konut

Sarıoğlan: 158 konut

Sarız: 26 konut

Tomarza: 142 konut

Yahyalı: 300 konut

Yeşilhisar: 158 konut

Iğdır FK-Antalyaspor | CANLI
F.Bahçe'de Kante ve En-Nesyri transferlerinde beklenmeyen gelişme!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: "Dudak büken korkaktır"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ın yıldızına 10 milyon Euro'luk teklif!
Kante transferini Ajax da bekliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Altekma kupa sınavında! Altekma kupa sınavında! 13:53
G.Saray bir transferi daha bitirdi! G.Saray bir transferi daha bitirdi! 13:30
Bologna-Milan maçı canlı yayın bilgisi! Bologna-Milan maçı canlı yayın bilgisi! 13:26
G.Saray'ın yıldızına 10 milyon Euro'luk teklif! G.Saray'ın yıldızına 10 milyon Euro'luk teklif! 12:59
Kante transferi iptal mi? Kante transferi iptal mi? 12:52
Junior Olaitan hayatı ve kariyeri Junior Olaitan hayatı ve kariyeri 12:46
Daha Eski
F.Bahçe'de Kante ve En-Nesyri transferlerinde beklenmeyen gelişme! F.Bahçe'de Kante ve En-Nesyri transferlerinde beklenmeyen gelişme! 12:27
Galatasaray - Juventus maçı detayları Galatasaray - Juventus maçı detayları 12:04
Galatasaray Daikin çeyrek final için deplasmanda! Galatasaray Daikin çeyrek final için deplasmanda! 11:56
Fenerbahçe Medicana'nın rakibi Budowlani! Fenerbahçe Medicana'nın rakibi Budowlani! 11:48
G.Saray'da o transfer iptal! G.Saray'da o transfer iptal! 11:32
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 11:19