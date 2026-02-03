Namaz surelerinin sırası ve okunuşu | Namaz kılarken sureler sırayla mı okunmalı?

Namazda sureler sırayla mı okunur, hangi sureler tercih edilir? Namazda Fatiha'dan sonra sure okumak vacip kabul edilir. Kur'an'daki sıraya uymak sünnettir; fakat farklı sırayla sure okunması namaza zarar vermez. Namazda en çok okunan sureler, kısa ve ezberlenmesi kolay olan surelerdir. İhlas Suresi tevhidi anlatırken, Felak ve Nas sureleri korunma duası niteliğindedir. Namaz surelerinin okunuşu ve Türkçe anlamı bilinirse, namaz daha huzurlu ve bilinçli kılınıyor. Peki, Namaz kılarken sureler sırayla mı okunmalı? Namaz sureleri sırası nasıldır?

NAMAZ SURELERİ SIRAYLA MI OKUNMALI?

Namaz sureleri sırasıyla şunlardır:

Fatiha Suresi

Ayet-el Kürsi

Fil Suresi

Kureyş Suresi

Maun Suresi

Kevser Suresi

Kafirun Suresi

Nasr Suresi

Tebbet Suresi

İhlâs Suresi

Felak Suresi

Nas Suresi

FATİHA SURESİNİN OKUNUŞU:

(*Türkçe okunuşlarından Kur'an-ı Kerim okumak uygun görülmemektedir. Ayetler Türkçe olarak arandıkları için aramalarda çıkmak için sitemize eklenmiştir.)

"Bismillâhirrahmanirrahim.

Elhamdülillâhi rabbil'alemin. Errahmânir'rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke neste'în, İhdinessırâtel mustakîm. Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn."

Fatiha Suresinin Anlamı:

"Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.

Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. O, rahmândır ve rahîmdir. Ceza gününün mâlikidir. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! Âmin."

FİL SURESİNİN OKUNUŞU:

"Bismillâhirrahmanirrahim.

Elem tera keyfe fe'ale rabbuke biashâbilfîl. Elem yec'al keydehum fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece'alehum ke'asfin me'kûl."

Fil Suresinin Anlamı:

"Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.

Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üstüne sürü sürü kuşlar gönderdi. O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi."

KUREYŞ SURESİNİN OKUNUŞU:

"Bismillâhirrahmanirrahim.

Li'î lâfi Kurayş'in. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya'budû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et'amehum min cû'in ve âmenehum min havf."

Kureyş Suresinin Anlamı:

"Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.

Kureyş'e kolaylaştırıldığı, evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler."

MAUN SURESİNİN OKUNUŞU:

"Bismillâhirrahmanirrahim.

Era'eytellezî yukezzibu biddîn. Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm. Ve lâ yehuddu alâ ta'âmilmiskîn. Feveylun lilmusallîn. Ellezîne hum an salâtihim sâhûn. Ellezîne hum yurâûne. Ve yemne'ûnelmâ'ûn."

Maun Suresinin Anlamı:

"Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.

Dini yalanlayanı gördün mü? İşte o, yetimi itip kakar; Yoksulu doyurmaya teşvik etmez; Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yapanlardır; hayra da mâni olurlar."

KEVSER SURESİNİN OKUNUŞU:

"Bismillâhirrahmanirrahim.

İnnâ a'taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke huvel'ebter."

Kevser Suresinin Anlamı:

"Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.

(Resûlüm!) Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir."

KAFİRUN SURESİNİN OKUNUŞU:

"Bismillâhirrahmanirrahim.

Kul yâ eyyuhel kâfirûn. Lâ a'budu mâ ta'budûn. Ve lâ entum âbidûne mâ a'bud. Ve lâ ene âbidun mâ abedtum. Ve lâ entum âbidûne mâ a'bud. Lekum dînukum veliye dîn."

Kafirun Suresinin Anlamı:

"Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.

(Resûlüm!) De ki: Ey kâfirler! Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam. Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz. Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim. Evet, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır."

NASR SURESİNİN OKUNUŞU:

"Bismillâhirrahmanirrahim.

İzâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh. İnnehû kâne tevvâbâ."

Nasr Suresinin Anlamı:

"Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.

Allah'ın yardımı ve zaferi gelip de insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit Rabbine hamdederek O'nu tesbih et ve O'ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir."

TEBBET SURESİNİN OKUNUŞU:

"Bismillâhirrahmanirrahim.

Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ eğnâ anhu mâluhû ve mâ keseb. Seyeslâ nâren zâte leheb. Vemraetuhû hammâletelhatab. Fî cî dihâ hablun min mesed."

Tebbet Suresinin Anlamı:

"Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.

Ebu Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu da. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. O, alevli bir ateşte yanacak. Odun taşıyıcı olarak ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde karısı da (ateşe girecek)."

İHLAS SURESİNİN OKUNUŞU:

"Bismillâhirrahmanirrahim.

Kul hüvellâhü ehad. Allâhussamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad."

İhlas Suresinin Anlamı:

"Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.

De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur."

FELAK SURESİNİN OKUNUŞU:

"Bismillâhirrahmanirrahim.

Kul e'ûzu birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased."

Felak Suresinin Anlamı:

"Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.

De ki: Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!"

NAS SURESİNİN OKUNUŞU:

"Bismillâhirrahmanirrahim.

Kul e'ûzu birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs."

Nas Suresinin Anlamı:

"Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.

De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, (insan Allah'ı andığında) pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine) insanların İlâhına sığınırım!"