CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı mı?

Kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı mı?

Kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı mı? İstanbul’da etkili olan kar yağışı ve buzlanma, özellikle haftanın ilk iş gününde trafik akışını olumsuz etkiledi. Ana arterlerde ulaşım büyük ölçüde sağlanırken, ara sokaklarda oluşan buzlanma nedeniyle motokuryeler için geçici trafik yasağı uygulamaya alındı. Peki İstanbul’da motokurye yasağı ne zaman kalkacak? Yetkililer, hava koşullarının normale dönmesiyle birlikte yasağın yeniden değerlendirileceğini belirtiyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 10:41 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 12:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı mı?

Motokuryeler bugün trafiğe çıkabilecek mi? İstanbul'da kar yağışı ve don olayları nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, motokuryelerin trafiğe çıkışı bazı bölgelerde geçici olarak durduruldu. Ana yollarda trafik akışı sağlanırken, ara sokaklardaki buzlanma yasağın temel gerekçesi olarak gösteriliyor. Peki İstanbul'da motokurye yasağı ne zaman sona erecek? Yetkililer, kar yağışının etkisini kaybetmesi ve yolların güvenli hale gelmesinin ardından yasağın kaldırılacağını belirtiyor. Peki, Kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı mı? Motokuryeler bugün trafiğe çıkabilecek mi? İstanbul'da motokurye yasağı ne zaman sona erecek? İşte detaylar...

KURYELERİN TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDI MI?

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre saat 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

İstanbul Valiliği'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle 19 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı, ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştır." ifadeleri yer aldı.

AHaber CANLI YAYIN

Türk Telekom Reklam
Oosterwolde'nin pozisyonu kırmızı kart mı? Ahmet Çakar yorumladı
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
İstanbul’da kar yağdı trafik kilitlendi! İETT otobüsleri yine yolda kaldı
Beşiktaş'ta o isim Kayserispor maçı kadrosunda çıkarıldı!
Galatasaray’dan Torreira’ya vize yok!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta o isim Kayserispor maçı kadrosunda çıkarıldı! Beşiktaş'ta o isim Kayserispor maçı kadrosunda çıkarıldı! 12:11
Muçi Beşiktaş'taki gol sayısını geride bıraktı Muçi Beşiktaş'taki gol sayısını geride bıraktı 11:49
Zeynep Sönmez'in rakibi Anna Bondar oldu Zeynep Sönmez'in rakibi Anna Bondar oldu 11:40
Benfica’dan Rafa Silva açıklaması! Benfica’dan Rafa Silva açıklaması! 11:31
Brezilya'da ilginç anlar! Topa dokunmadan öne geçtiler Brezilya'da ilginç anlar! Topa dokunmadan öne geçtiler 11:30
Havlu savaşı geceye damga vurdu Havlu savaşı geceye damga vurdu 11:01
Daha Eski
Galatasaray’dan Torreira’ya vize yok! Galatasaray’dan Torreira’ya vize yok! 10:44
Alperen Şengün'lü Houston evinde galip! Alperen Şengün'lü Houston evinde galip! 10:35
En-Nesyri hüngür hüngür ağladı! En-Nesyri hüngür hüngür ağladı! 10:28
Genç golcüden Kartal'a kötü haber! Genç golcüden Kartal'a kötü haber! 09:59
F.Bahçe'de forvete sürpriz isim! F.Bahçe'de forvete sürpriz isim! 09:43
G.Saray'da orta saha için transfer zirvesi! İlk aday... G.Saray'da orta saha için transfer zirvesi! İlk aday... 09:41