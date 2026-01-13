Diyanet 500 Bin TL evlilik (çeyiz) desteği başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), toplumsal yapının temel taşı olan aile kurumunu güçlendirmek ve ekonomik zorluklar nedeniyle evlilik planlarını erteleyen gençlere omuz vermek amacıyla dev bir projeyi hayata geçiriyor. '2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı' vizyonu kapsamında başlatılan 'İki İnsan Bir Hayat' projesiyle, ihtiyaç sahibi nişanlı çiftlere 500 bin TL değerinde geri ödemesiz çeyiz yardımı sağlanacak. Gençlerin hem maddi yükünü hafifletmeyi hem de manevi hazırlık süreçlerine destek olmayı hedefleyen bu hibe programı, sadece bir ekonomik paket değil, aynı zamanda sağlıklı nesillerin yetişeceği huzurlu yuvaların kurulması yolunda atılmış stratejik bir adım olarak öne çıkıyor. Peki İki İnsan Bir Hayat projesine kimler başvurabilir? Nasıl başvurulur? İşte tüm detaylar...

DİYANET 500 BİN TL EVLİLİK YARDIM: KİMLER BAŞVURABİLİR?

Proje, her şeyden önce sosyal dayanışmayı hedeflediği için belirli kriterlere sahip gençleri önceliklendiriyor. Destekten yararlanabilecek kişilerde aranan temel özellikler şunlar:

Yaş Sınırı: Başvuru yapacak adayların 18-35 yaş aralığında olması gerekiyor.

Medeni Durum: Adayların nişanlı olması ve daha önce hiç evlenmemiş (ilk evliliği) olması şart.

Öncelik Grubu: Anne veya babasını kaybetmiş (yetim/öksüz) gençler ile ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen depremzede gençlere öncelik tanınacak.

Gelir Durumu: Hane halkı toplam gelirinin, net iki asgari ücret toplamını geçmemesi gerekiyor.

İKİ İNSAN BİR HAYAT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Maddi kriterlerin yanı sıra, projenin manevi bir hazırlık boyutu da bulunuyor. Başvurusu kabul edilen adayların yerine getirmesi gereken sorumluluklar şunlar:

Müftülük Nikahı: Evlilik akdinin müftülük personeli (İl/İlçe Müftüsü veya yetkili vaiz) tarafından kıyılması gerekiyor.

Evlilik Okulu Eğitimi: TDV ve Diyanet tarafından düzenlenecek olan, evlilik hukuku ve aile içi iletişim gibi konuların işlendiği "Evlilik Okulu" seminerlerine katılım zorunluluğu var.

İkamet: Başvuranlardan en az birinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve Türkiye'de ikamet etmesi şartı aranıyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Diyanet ve TDV takvimi belirledi. Adayların bu tarihleri kaçırmaması kritik önem taşıyor:

Başlangıç Tarihi: 13 Mart 2026

Bitiş Tarihi: 31 Mart 2026

Değerlendirme Süreci: Nisan ayı boyunca başvurular titizlikle incelenecek.

Sonuçların İlanı: Hak kazanan çiftler 4 - 8 Mayıs 2026 tarihleri arasında duyurulacak.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvuru süreci tamamen dijital ortamda, şeffaf bir şekilde yürütülecek. İşte izlemeniz gereken adımlar:

Resmi Siteye Giriş: Türkiye Diyanet Vakfı'nın resmi bağış ve başvuru platformu olan bagis.tdv.org adresine gidin.

Formu Doldurun: "İki İnsan Bir Hayat Projesi Başvuru Ekranı" üzerinden kişisel bilgilerinizi, gelir beyanınızı ve nişanlılık durumunuzu belgeleyen formları doldurun.

Belgeleri Yükleyin: Kimlik fotokopisi, gelir belgesi ve (varsa) yetimlik/engellilik durumunu gösteren belgeleri sisteme PDF formatında yükleyin.

Onay Süreci: Başvurunuz tamamlandığında size bir takip numarası verilecek. Bu numara ile sonuçları aynı panelden takip edebilirsiniz.

HİBE DESTEĞİ NELERİ KAPSIYOR?

500 bin TL'lik destek paketi sadece nakit paradan ibaret değil. Gençlerin bir evi kurarken ihtiyaç duyacağı temel kalemler hedefleniyor:

Beyaz Eşya ve Mobilya Çeki: Belirlenen mağazalarda geçerli alışveriş kredileri.

Ev Tekstili ve Mutfak Araç-Gereçleri: Temel çeyiz ihtiyaçları için ayni yardımlar.

Nakit Desteği: Düğün masrafları ve kira/depozito gibi nakit ihtiyaçlar için belirlenen bir tutar.