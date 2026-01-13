Norveç basını duyurdu! Fenerbahçe'ye Gambiyalı stoper

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Norveç basını, sarı-lacivertlilerin resmi teklif yapmaya hazırlandığı genç stoperi duyurdu. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 10:01 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 10:02
Turkcell Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupayı müzesine götüren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.

Sarı-lacivertliler, şu ana kadar ara transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkatleri çekti.

Özellikle Lazio forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katarak büyük ses getiren Kanarya, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba ve Beşiktaş forması giyen eski kalecisi Mert Günok'u da renklerine bağladı.

Fenerbahçe yönetimi, Süper Kupa finali sonrası zaman kaybetmeden transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante'yi kadrosuna katmak için düğmeye basan sarı-lacivertliler, bir yandan gelecek vadeden isimleri takıma kazandırmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda Galatasaray'ın da istediği ve İstanbul'a getirdiği Can Armando Güner için devreye giren Kanarya'dan bir hamle daha geldi.

ABUBACARR SEDI KINTEH LİSTEDE

Fenerbahçe'nin Tromsö'de forma giyen 19 yaşındaki Gambiyalı stoper Abubacarr Sedi Kinteh'i listesine eklediği iddia edildi.

Norveç medyasındaki haberlere göre; sarı-lacivertliler, Kinteh'i iyi bir yatırım transferi olarak görüyor.

Sol stoper bölgesinde oynayan Sedi için resmi teklif hazırlandığı belirtildi.

