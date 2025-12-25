Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı! 25 Aralık Perşembe Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | Süper Loto oynayanlar için heyecan dorukta. 25 Aralık Perşembe günü yapılan Süper Loto çekilişi sonrası sonuçların açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu. Büyük ikramiye ve altı bilen şanslı talihliler, Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı üzerinden kontrol ediliyor. Kazanan numaralar açıklandığında, bilet sahipleri Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden hızlı ve güvenli şekilde sorgulama yapabiliyor. Süper Loto sonuçları, aynı zamanda mobil uygulama ve canlı çekiliş yayınlarıyla da takip edilebiliyor. Peki, 25 Aralık Perşembe Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ Süper Loto nasıl ve nereden sorgulanır? İşte detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 23 ARALIK 2025

48-33-35-13-20-40

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.