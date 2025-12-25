CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı! 25 Aralık Perşembe Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı! 25 Aralık Perşembe Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi, 25 Aralık Perşembe günü oynayan milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2025 Perşembe 09:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı! 25 Aralık Perşembe Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | Süper Loto oynayanlar için heyecan dorukta. 25 Aralık Perşembe günü yapılan Süper Loto çekilişi sonrası sonuçların açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu. Büyük ikramiye ve altı bilen şanslı talihliler, Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı üzerinden kontrol ediliyor. Kazanan numaralar açıklandığında, bilet sahipleri Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden hızlı ve güvenli şekilde sorgulama yapabiliyor. Süper Loto sonuçları, aynı zamanda mobil uygulama ve canlı çekiliş yayınlarıyla da takip edilebiliyor. Peki, 25 Aralık Perşembe Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ Süper Loto nasıl ve nereden sorgulanır? İşte detaylar...

23 Aralık Süper Loto sonuçları

SÜPER LOTO SONUÇLARI 23 ARALIK 2025

48-33-35-13-20-40

Süper Loto çekildi mi? 23 Aralık Salı

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM İDEFİX
G.Saray'dan Ruben Neves hamlesi!
DİĞER
Fenerbahçe'den Mohamed Salah bombası! Menajeri kararını açıkladı...
Başkan Erdoğan restore edilen Habib-i Neccar Camii'ni açacak
F.Bahçe Sörloth için kesenin ağzını açıyor!
F.Bahçe'de flaş Kerem Aktürkoğlu kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Ruben Neves hamlesi! G.Saray'dan Ruben Neves hamlesi! 08:43
F.Bahçe'de flaş Kerem Aktürkoğlu kararı! F.Bahçe'de flaş Kerem Aktürkoğlu kararı! 08:40
F.Bahçe'den bir açıklama daha! F.Bahçe'den bir açıklama daha! 00:44
Reis'tan F.Bahçe'ye Musaba tepkisi! Reis'tan F.Bahçe'ye Musaba tepkisi! 00:44
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı! 00:44
Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Galatasaray'dan beklenmedik transfer! 00:44
Daha Eski
Ertan Torunoğulları: Taraftarlarımız sakin olsun! Ertan Torunoğulları: Taraftarlarımız sakin olsun! 00:44
F.Bahçeli yöneticilerden ortak açıklama! F.Bahçeli yöneticilerden ortak açıklama! 00:44
Samsunspor evinde kazandı! Samsunspor evinde kazandı! 00:44
Keçiörengücü 10 kişiyle galip! Keçiörengücü 10 kişiyle galip! 00:44
PSV'den flaş Veerman açıklaması PSV'den flaş Veerman açıklaması 00:44
Torreira'ya talip var! Transferi o isim bitirecek Torreira'ya talip var! Transferi o isim bitirecek 00:44