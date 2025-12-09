İstanbul İSKİ su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İSKİ SU KESİNTİSİ | 9 Aralık tarihli İstanbul İSKİ su kesintisi duyuruları gün boyunca yoğun şekilde araştırılıyor. Planlı çalışmalar ve arıza giderme işlemleri nedeniyle bazı ilçelerde su akışı geçici olarak durduruldu. İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "Sular ne zaman gelecek?", "İSKİ su kesintisi saat kaçta bitecek?" sorularının yanıtını merak ediyor. İSKİ'nin resmi açıklamasına göre kesinti süreleri bölgedeki çalışmanın tamamlanma hızına göre değişiyor. İstanbul su kesintisi haritası ve güncel kesinti saatlerine İSKİ'nin su kesintisi sorgulama ekranından ulaşılabiliyor. Peki, 9 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ'den yapılan açıklamada, enerji dağıtım merkezindeki revizyon çalışmalarının planlandığı gibi tamamlanması hâlinde suyun saat 14.00'ten sonra kademeli olarak verileceği duyuruldu. Ancak bazı bölgelerde yoğunluğa bağlı olarak gecikmelerin yaşanabileceği, suyun dönüşünün 1-2 saat sarkabileceği belirtiliyor.

Saygıdeğer İstanbullulara önemle duyurulur.📢

Eyüpsultan'da su kesintisi yaşanan mahalleler

İSKİ tarafından yapılan açıklamada Eyüpsultan'da su alamayan mahalleler şu şekilde listelendi:

Yeşilpınar, Akşemsettin, Karadolap, Çırçır, Alibeyköy, Güzeltepe, Emniyettepe, Esentepe, Sakarya, Mithatpaşa, Mimar Sinan (Kemerburgaz), Göktürk Merkez, Çiftalan, Ağaçlı, Odayeri, Işıklar, İhsaniye ve Akpınar.

İlçede özellikle sabah saatlerinde geniş çaplı su kesintisi yaşandığı, birçok vatandaşın hazırlıksız yakalandığı belirtildi.

Kağıthane'de su kesintisi uygulanıyor

İSKİ'nin planlı kesinti programına göre Kağıthane'de yaklaşık 4 saatlik su kesintisi sürüyor. Etkilenen mahalleler ise şöyle:

Nurtepe, Merkez, Hürriyet, Çağlayan, Gürsel, Talatpaşa, Mehmet Akif Ersoy, Hamidiye, Yahya Kemal, Harmantepe, Gültepe, Emniyet Evleri, Orta Bayır, Telsizler.

Kesinti özellikle iş yerlerinin yoğun olduğu bölgelerde hissediliyor.

Beyoğlu su kesintisi 9 Aralık Salı

Bugün su kesintisinden en fazla etkilenen ilçelerinden biri Beyoğlu oldu. Kesinti kapsamında bulunan mahalleler:

Örnektepe, Sütlüce, Halıcıoğlu, Piri Paşa, Fetihtepe, Piyalepaşa, Kaptanpaşa, Kulaksız, Kadı Mehmet Efendi, Kocatepe, Bülbül, Çukur, Şehit Muhtar, Bostan, Kalyoncu Kulluğu, Hüseyinağa, Kamer Hatun, Asmalımescit, Tomtom, Evliya Çelebi, Şahkulu, Hacımimi, Bereketzade, Müeyyedzade, Gümüşsuyu, Cihangir, Katip Mustafa Çelebi, Kuloğlu, Firuzağa, Kılıçali Paşa, Pürtelaş Hasan Efendi, Hacıahmet, Yenişehir, İstiklal, Ömer Avni.

Bölgenin yüksek nüfus yoğunluğu nedeniyle kesinti etkisi daha belirgin yaşanıyor.

Şişli ve Beşiktaş'ta su kesintisi sürüyor

Şişli'de su kesintisinin uygulandığı mahalleler:

Kaptanpaşa, Halil Rıfat Paşa, Mahmut Şevket Paşa, İnönü, Eskişehir, Paşa, Yayla, Ergenekon, Harbiye, Feriköy, Halide Edip Adıvar, Merkez, Cumhuriyet, Duatepe, Bozkurt, 19 Mayıs, Meşrutiyet, Halaskargazi, Teşvikiye.

Beşiktaş'ta ise Muradiye ve Vişnezade mahalleleri kesintiden etkilenen bölgeler olarak duyuruldu.

Esenler, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Bayrampaşa'da kesinti

İSKİ'nin 9 Aralık kesinti listesine göre su verilemeyen mahalleler şöyle:

Esenler: Birlik, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Tuna, Oruçreis

Bağcılar: Kemalpaşa, Fevzi Çakmak

Gaziosmanpaşa: Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz, Karayolları, Yeni, Hürriyet

Sultangazi: Esentepe, Gazi, 50. Yıl, Uğur Mumcu, Sultançiftliği

Bayrampaşa: Cevatpaşa, Yıldırım

Bu bölgelerde kesintilerin öğleden sonraya doğru tamamen sona ermesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANIYOR?

İSKİ'nin açıklamasına göre su kesintisi 10.00 – 14.00 saatleri arasında uygulanıyor. Kesintinin etkilendiği ilçeler şunlar:

Eyüpsultan

Kağıthane

Beyoğlu

Şişli

Beşiktaş

Esenler

Bağcılar

Gaziosmanpaşa

Sultangazi

Bayrampaşa

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, en güncel bilgilere İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı üzerinden ulaşabiliyor.

