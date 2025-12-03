Kuruluş Orhan yeni bölüm fragmanı izle | atv Kuruluş Orhan 7. bölüm fragmanı

Kuruluş Orhan 7. bölüm fragmanı, dizi severler tarafından en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. 6. bölümde yaşananları heyecanla takip eden seyirciler, gelecek bölümde yaşanacakları merak ediyor. Postu devralan Orhan Bey, yeni dönemde neleri değiştirecek? Osmanlı tarihine ışık tutan, atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Orhan'ın 7. bölüm fragman bilgileri ve detayları haberimizde...

KURULUŞ ORHAN 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Orhan Bey Bursa'nın Kalbine Dokunuyor

Orhan Bey, Bursa fethi için yepyeni bir hamle yapar. Savaştan en çok etkilenen Bursa ahalisinin gönlünü kazanmak için mancınıklarla şehre yardım gönderir. Ancak bu yardım, Bizans cephesinde büyük yankı uyandıracaktır.

İmparator'un Karşı Hamlesi Orhan'ın Bursa'yı "ahaliyi isyan ettirerek" almaya çalıştığını düşünen İmparator, Flavius ve İznik Tekfuru ile bir araya gelir. Bu toplantıdan nasıl bir plan doğacaktır? Orhan'ın merhameti Bizans'ın korkusu mu olacaktır?

Söğüt'te Gizemli Bir Tehdit

Öte yanda Söğüt'te, kimliği meçhul bir bela ortaya çıkar. Haklarında sadece bir simge bilinen bu gizli düşmanlar kime hizmet etmektedir? Orhan Bey, bu karanlık gücün izini sürebilecek midir?

Flavius ve Fatma Yüz Yüze Flavius, Fatma Hatun'un karşısına çıkar. Fatma'nın ağzından kendi adını duyan Flavius, sürdürdüğü tüccar oyununu nereye kadar götürecektir? Bu tehlikeli yakınlık, Fatma'yı nasıl bir girdabın içine çekecek?

Fatma ve Halime Hatun'a Görücü Geliyor

Obada Halime ve Fatma için gelen taliplerin heyecanı yaşanır. Didar Hatun'un da devreye girmesiyle Şahinşah, elini çabuk tutar ve Fatma'yı Yiğit'e ister. Ancak bu durum, Malhun ve Nilüfer arasında yeniden soğuk rüzgarlar estirecek midir? Orhan Bey, bu meselede kimden yana olacaktır?

İhanet mi Sadakat mi?

Orhan Bey, İmparator'la görüşmeden önce Temurtaş'ı dizginlemek için bir plan kurar. Görevi Şahinşah ve Alaeddin'e verir. Ancak Temurtaş'ın teklifi kabul edip etmeyeceği, Şahinşah'ın gizli bir hesap içinde olup olmadığı merak konusudur. Şahinşah Orhan'a ihanet mi edecektir?

İmparator'un Gelişi ve Gizemli Kadın

Konstantiniyye'den gelen İmparator, obanın ortasına adeta bir yıldırım gibi düşer. Ancak onunla birlikte gelen gizemli kadın, tüm dengeleri değiştirecektir. Bu kadının gelişiyle Kayı Obası'nda taşlar nasıl yerinden oynayacak?

