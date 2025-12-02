CANLI SKOR ANA SAYFA
e-YDS başvuru ekranı 2025 | ÖSYM Elektronik Yabancı Dil Sınavı başvurusu

e-YDS başvuru ekranı 2025 | ÖSYM Elektronik Yabancı Dil Sınavı başvurusu

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) başvuruları, 3 Aralık Çarşamba günü itibarıyla başlıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınav, akademik çalışmalar, kariyer hedefi ve dil tazminatı almak isteyenler için önemli bir fırsattır. Kelime bilgisi, gramer, paragraf yorumlama, çeviri ve eş anlam ilişkileri gibi konularda, adayın dil bilgisi seviyesi ölçülürken sınava katılmak isteyen adaylar için başvuru detayları merak ediliyor. İşte e-YDS başvuru ekranı ve detaylar...

Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 14:01
e-YDS başvuru ekranı 2025 | ÖSYM Elektronik Yabancı Dil Sınavı başvurusu

ÖSYM tarafından her yıl 12 kez düzenlenen, tamamen bilgisayar ortamında yapılan yabancı dil seviye tespit sınavı e-YDS için başvuru süreci, 3 Aralık itibarıyla başlıyor. İlk kez 2013 yılında uygulanan ve YDS ile aynı zorluk derecesine sahip e-YDS, elektronik ortamda düzenlendiğinden sonuçlar kısa süre içinde açıklanır. İngilizce'nin yanı sıra Almanca, Arapça, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Yunanca, İtalyanca, Çince, Japonca, Korece, Bulgarca, Farsça gibi 20'ye yakın dilde yapılan e-YDS başvuru süreci hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

2025 e-YDS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM e-YDS NASIL BAŞVURULUR?

1. Adım) ÖSYM AİS'e giriş yapın.

2. Adım) 'Başvurula' → 'Yeni Başvuru'ya tıklayın.

3. Adım) Açılan listeden e-YDS 2025/… (İngilizce / Almanca / Arapça vb.) sınavını seçin.

4. Adım) Dil ve il/ilçe tercihini yapın.

Hangi dilde girecekseniz onu seçin (İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça vb.).

Sınavın yapılacağı ili ve o ildeki e-sınav merkezini seçin.

5. Adım) Sınav ücretini ödeyin.

6. Adım) Başvuruyu tamamlayın.

Tüm bilgileri kontrol ettikten sonra 'Başvuruyu Tamamla'ya basın.

Başvuru tamamlandığında size bir Başvuru Kayıt Bilgileri PDF'si verilir; bunu mutlaka indirin ve saklayın.

2025 e-YDS başvuru ekranı

2025 e-YDS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ Tl?

e-YDS sınav başvuru ücreti, bu yıl ÖSYM tarafından 1.500 TL olarak belirlendi.

2025 e-YDS BAŞVURU ÜCRETİNİ ÖDEMEK İÇİN TIKLAYIN

2025 e-YDS SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2025/12 İngilizce) başvurular, 3-11 Aralık 2025 tarihlerinde alınacaktır.

2025 e-YDS SINAVI NE ZAMAN?

2025 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/12 İngilizce), 20 Aralık 2025 Cumartesi günü yapılacak.

2025 e-YDS başvuru ücreti ne kadar?

2025 e-YDS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/12 İngilizce) sonuçları, sınavın yapıldığı gün yani 20 Aralık 2025 Cumartesi günü açıklanacak.

e-YDS BALVURU ÜCRETİ NASIL, NEREYE ÖDENİR?

Elektronik Yabancı Dil Sınavları (e-YDS), Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Merkezi) yapılmaktadır. Sınav ücreti ödeme işlemi, ilgili e-YDS'nin başvuru tarihlerinin ilk günü saat 14.00'te başlar (Gerekli hallerde başvuru işleminin başlama saati, Başkanlıkça yeniden belirlenebilir.). Sınava başvuru tarihlerinde, ÖSYM e-Sınav Merkezlerinin aday kapasitesi kadar adayın sınav ücreti alınır. Kapasite dolduğunda başvuru süresi tamamlanmamış olsa bile sınav ücreti ödeme işlemi sonlandırılır. Kapasite dolmadığı takdirde, ilgili e-YDS'nin başvuru tarihlerinin son günü saat 23.59'da sınav ücreti ödeme işlemi sona erer. Adaylar, sınav ücretini ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemini kullanarak, T.C. Kimlik Numarasını belirterek kredi kartı/banka kartı ile yatırırlar. Bankadan sınav ücreti ödemesi kabul edilmez. Sadece kredi kartı/banka kartı ile sınav ücreti ödeyen adayların e-YDS için başvuruları kabul edilir. Sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez. Sınav merkezlerindeki kontenjan sınırlı olduğundan dolayı adayların başvurularını tamamladıktan sonra yapacakları sınav merkezi değişikliği talepleri

işleme alınamaz.

T.C. Kimlik Numarası bulunmayan adaylardan daha önceden Y.U. Numarası bulunanlar, mevcut Y.U. Numaralarını T.C. Kimlik Numarası olarak kullanırlar. T.C. Kimlik Numarası bulunmayan KKTC uyruklu, yabancı uyruklu ve uyruğu olmayan adaylar, T.C. Kimlik Numarası olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi'nden (MERNİS) almış oldukları "9" ile başlayan 11 rakamdan oluşan Yabancı Uyruklu (Y.U.) Numarasını (yabancı kimlik numarası) kullanırlar. Bu adayların kişisel bilgileri MERNİS'ten ÖSYM kayıtlarına yansıtılır. MERNİS'ten Y.U. Numarası edinmemiş adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden Y.U. Numarası edinme formunu doldurarak onaylar ve böylece bir "Belge Kodu" edinirler. Bu formun bir dökümü ve geçerli kimlik belgeleri ile birlikte ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri/yetkili başvuru merkezlerine başvurarak ücreti karşılığı Y.U. Numaralarını edinerek bu numarayı kullanırlar.

DİKKAT: Sınav ücretini yatıran adayların her ne sebeple olursa olsun sınav ücreti iade edilmez/devredilmez.

