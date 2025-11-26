Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı | 24. bölüm fragman izle

Eşref Rüya'nın yeni bölüm fragmanı, dizi severler tarafından en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Milyonlarca izleyiciyi her Çarşamba ekran başına kilitleyen Eşref Rüya'nın son bölümünde nefesler tutuldu. Dinçer'i seçen Nisan'ı terk eden Eşref, Çiğdem'e gider. Bunu öğrenen Nisan çılgına döner. Peki Nisan, Eşref'i nasıl geri kazanacak? İşte Eşref Rüya 24. bölüm fragmanı...

Eşref Rüya 24. bölüm fragmanı için TIKLAYIN Eşref Rüya tüm bölümler için TIKLAYIN

EŞREF RÜYA GEÇEN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşref, Nisan'ın Dinçer'i seçmesi üzerine kararlı bir şekilde Nisan'la ilişkisine son verir. Nisan, bu durumu nasıl düzelteceğini düşünürken Eşref, muhbir arayışında Çiğdem'in kapısını çalar. Eşref'le Çiğdem'in bir arada olduğunu duyan Nisan ise öfkesine hakim olamaz.

Kadir, İhtiyar'a verdiği sözü tutmak için hazırlıklara hemen başlamıştır. Fakat Eşref'in son hamlesiyle büyük bir darbe alan Kadir, bu sefer Dinçer'i de tehlikenin içine çeker. Gizli hayranının hayatta olduğunu öğrenen Eşref, artık Dinçer'le yüzleşmeye bir adım daha yaklaşmıştır.

Eşref Rüya 24. bölüm fragmanı için TIKLAYIN Eşref Rüya tüm bölümler için TIKLAYIN

EŞREF RÜYA OYUNCU KADROSU