Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman, ne kadar yatacak?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak? 2025 Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL? Sağlık çalışanları için promosyon ödemeleri büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Banka promosyonu tutarı ve ödeme tarihine ilişkin detaylar belli olmaya başladı. Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak, kaç TL ödenecek ve hangi çalışanlar faydalanacak? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYONU NE KADAR?

Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci'nin açıklamalarına göre, bazı illerde banka promosyonu teklifleri 90.000 TL nakit ve 10.000 TL para puan olmak üzere toplam 100.000 TL civarında gündeme geldi. Ancak bu teklif, sağlık çalışanları arasında yeterli memnuniyeti sağlamadı. Sendikalar, mevcut ekonomik koşullar dikkate alınarak tutarın revize edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Sağlık çalışanlarının promosyon hakkına dair beklentileri artarken, merkezi bir anlaşma yapılması talepleri de güç kazanıyor. Bu gelişmeler, sağlık personelinin promosyon sürecini yakından takip ettiğini ortaya koyuyor.

MERKEZİ TUTAR HENÜZ AÇIKLANMADI

Sağlık Bakanlığı tarafından promosyon anlaşmasının merkezi ve kesin tutarı henüz duyurulmadı. Ancak bazı illerde önerilen 100.000 TL civarındaki teklifin memnuniyet yaratmadığı ve revize edilmesinin beklendiği belirtiliyor.

PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Promosyon ödemeleri, il müdürlüklerinin bankalarla nihai protokolü imzalamasına bağlı olarak yapılacak. Görüşmelerin uzaması, ödeme tarihinin de gecikmesine neden olabiliyor. Eğer revize süreci kısa sürede tamamlanır ve merkezi bir anlaşma sağlanırsa, promosyon ödemelerinin 2025 yılının son çeyreğinde (Ekim-Aralık) tek seferde peşin olarak çalışanların hesaplarına yatırılması bekleniyor.

FAİZSİZ KREDİ MODELİ GÜNDEMDE

Bazı kurumlarda alternatif promosyon modeli olarak, nakit ödeme yerine faizsiz kredi kullanma imkânı sunulması gündeme geldi. İddialara göre, Sağlık Bakanlığı için de benzer bir model değerlendiriliyor. Bu sistemde 200.000 TL ile 550.000 TL arasında faizsiz kredi kullanan personel, nakit promosyonun bir kısmından feragat edebilecek. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için sağlık çalışanları süreci yakından takip ediyor.