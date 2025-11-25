CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV Bahar 61. bölüm

Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV Bahar 61. bölüm

Yeni bölüm fragmanında Bahar’ın öğrendiği büyük sır karşısındaki kararı, tüm karakterler arasındaki dengeleri yeniden şekillendiriyor. Naz ve Evren cephesinde duygusal fırtına giderek büyürken, Harun’un uyarıları Bahar’ı kritik bir seçimle yüz yüze bırakıyor. Fragmanda yer alan çarpıcı sahneler, 61. bölümde yaşanacak gelişmelerin ipuçlarını verirken izleyicide merak duygusunu zirveye taşıyacak. İşte Bahar yeni bölüm fragmanı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 13:36
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV Bahar 61. bölüm

Bahar dizisinin yeni bölüm fragmanı, izleyicilerin heyecanını artırarak gündeme oturdu. Fragmandaki sahneler, karakterlerin duygusal kırılmalarını ve birbirleriyle olan ilişkilerindeki gerilimleri açıkça ortaya koyuyor. Naz'ın yaşadığı yıkım, Evren'in iç çatışması ve Bahar'ın omuzlarına yüklenen ağır karar, 61. bölümde tansiyonun yüksek olacağının sinyallerini veriyor. İzleyiciler, fragman sonrası bölümde nelerin yaşanacağını merakla beklemeye başladı. İşte Bahar yeni bölüm fragmanı...

BAHAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Bahar tüm bölümleri izlemek için tıklayın

Bahar yeni bölüm izle

BAHAR GEÇEN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar, Naz'ın kaybettiği bebeğe dair gerçeği öğrendiğinde hem Naz'ın hem de Evren'in yaşadığı büyük sarsıntının tam ortasında kalır. Bu kayıp, Evren'in en derin yaralarını yeniden açarken, Bahar ona gerçeği söylemeyi seçer. Fakat Evren'in verdiği karşılık, Bahar'ın beklediğinden çok farklıdır. Bahar onun için endişelenirken, Harun ona başkalarının hayatını değiştirme çabasında nerede durması gerektiğini hatırlatır. Bu hatırlatma, Uras'ın yine kontrolsüzce attığı bir adım yüzünden daha da anlam kazanır.

Bahar 60. bölüm izle!

Seren ve Uras arasındaki çekişme çocukları söz konusu olduğunda iyice tırmanır; Uras'ın en hassas yere dokunan hamlesi ve Maral'ın bu gerilimdeki varlığı gidişatı daha da sertleştirir. Seren ise çocukları için sınır tanımayacağını açıkça belli eder.Bahar, Evren'in yalnız kalma isteğine saygı duymaya hazırlanırken hastaneye gelen bir vaka tüm dengeleri değiştirir. Zorlu ameliyatlar ve çaresiz genç bir kadının umudu olma çabası, herkesin odağını yeniden toplar. Ancak bu yoğunluk içinde Rengin, kimsenin bilmediği bir gerçekle yüz yüze gelir; bu gerçek hem kendi hayatını hem de Parla'nın geleceğini derinden sarsacak güçtedir.

BAHAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Bahar tüm bölümleri izlemek için tıklayın

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Transfer planları altüst oldu
Osimhen gelişmesi! Union SG maçında...
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
İBB iddianamesi kabul edildi! İstanbul 40. Ağır Ceza'da görülecek: Ekrem İmamoğlu'na ne kadar hapis isteniyor?
Cimbom'dan transfer kapışması!
Lewa'dan F.Bahçe'ye transfer şartı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Slavia Prag-Athletic Bilbao maçı detayları! Slavia Prag-Athletic Bilbao maçı detayları! 12:53
G.Saray-Union SG maçı öncesi son notlar! G.Saray-Union SG maçı öncesi son notlar! 12:39
Bodrum FK evinde başka! Bodrum FK evinde başka! 12:32
F.Bahçe-Ferencvaros maçının hakemi belli oldu! F.Bahçe-Ferencvaros maçının hakemi belli oldu! 12:27
Galatasaray Daikin Kadınlar CEV Kupası'nda! Galatasaray Daikin Kadınlar CEV Kupası'nda! 12:22
Futbol efsanesi Maradona! Futbol efsanesi Maradona! 12:13
Daha Eski
Garbajosa’dan NBA Avrupa açıklaması Garbajosa’dan NBA Avrupa açıklaması 12:02
Göztepe rakiplerine geçit vermiyor! Göztepe rakiplerine geçit vermiyor! 11:56
Eczacıbaşı Dynavit'te Şampiyonlar Ligi sınavı! Eczacıbaşı Dynavit'te Şampiyonlar Ligi sınavı! 11:44
Beşiktaş BOA, Charnay Basket'i konuk edecek! Beşiktaş BOA, Charnay Basket'i konuk edecek! 11:35
Fenerbahçe Opet, Olympiakos'a konuk olacak! Fenerbahçe Opet, Olympiakos'a konuk olacak! 11:25
G.Saray 4. formasını yıldızları ile tanıttı! G.Saray 4. formasını yıldızları ile tanıttı! 11:21