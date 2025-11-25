25 Kasım canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Gram altın bugün ne kadar? Altın fiyatları 25 Kasım itibarıyla yeniden gündemde. Ekonomik dalgalanmaların sürdüğü bu dönemde altın yatırımcıları fiyat hareketlerini yakından takip ediyor. Özellikle gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki dalgalanma, piyasada belirsizlik oluşturmaya devam ediyor. Bugün altın almak isteyen pek çok kişi, "Bugün altın fiyatları yükseldi mi?", "Satış için doğru zaman mı?" sorularını araştırıyor. Kapalıçarşı ve online işlem platformlarında alış–satış fiyatları arasında farklar bulunurken, uzmanlar kısa vadede dalgalanmaların sürebileceğine dikkat çekiyor. Aşağıda 25 Kasım güncel altın fiyatları yer alıyor…

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Goldman Sachs araştırmasına göre, küresel merkez bankalarının altın rezervlerini artırması ve yatırımcıların altını güvenli liman olarak görmesi fiyatları yukarı çekebilir. Doların değer kaybetmesi ve faiz oranlarının düşük kalması altın için olumlu görünüyor: altın dolar bazında fiyatlandırılıyor, dolar zayıfsa altının TL karşılığı yükselebilir. Küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler ve enflasyon beklentileri yatırımcıları altına yönlendiriyor; bu da talebi artırıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

25 Kasım Salı günü gram altının alış fiyatı 5.666,52 TL; satış fiyatı ise 5.667,43 TL'dir.

💥CANLI ALTIN FİYATLARI 25 KASIM 2025 💥

▶ Gram Altın Alış: 5.666,52 ₺

▶Gram Altın Satış: 5.667,43 ₺

▶Çeyrek Altın Alış: 9.518,00 ₺

▶Çeyrek Altın Satış: 9.595,00₺

▶Yarım Altın Alış: 19.036,00₺

▶Yarım Altın Satış: 19.189,00₺

▶Tam Altın Alış: 36.781,74₺

▶Tam Altın Satış: 37.508,02₺

▶Ata Altın Alış: 37.931,17₺

▶Ata Altın Satış: 38.888,68₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.284,84₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.325,06₺

▶Gümüş Alış: 70,34₺

▶Gümüş Satış: 70,39 ₺

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 25 KASIM 2025

◼ABD Doları: 42.43 (Alış) - 42.46 (Satış)

◼EURO: 48.97 (Alış) - 49.06 (Satış)

◼STERLİN: 55.46 (Alış) - 55.80 (Satış)

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 25 Kasım Salı günü saat 06.40 itibarıyla alınmıştır.