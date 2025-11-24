MEB SONUÇ EKRANI: Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları nasıl sorgulanır?

15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, nsıl sorgulanır? Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarını görüntülemek isteyen adaylar, sorgulama işlemini MEB sonuç ekranı üzerinden gerçekleştirebiliyor. T.C. kimlik numarası ve e-Devlet giriş bilgileri ile sisteme erişen adaylar, yerleştirme bilgilerini, kontenjan durumunu ve sonuç raporunu görüntüleyebilir. 2025 öğretmenlik atama sürecini bekleyen adaylar için sonuçların açıklanmasının ardından sistem yoğunluğu yaşanabileceği için alternatif erişim yöntemleri de duyuruldu. Peki sonuç ekranına nereden giriş yapılır ve işlem adımları nasıldır? Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları, kayıt takvimi ve tüm detaylar haberimizde…

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sistem, kullanıcıların T.C. kimlik numarası ve e-Devlet doğrulama bilgileriyle giriş yapmasını gerektiriyor. 2025-2026 öğretmen atamalarına başvuran adaylar, tercih sonuçlarını görüntüleyerek yerleştirme belgelerini indirebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakan Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamasına ilişkin gazetecinin sorusunu şöyle yanıtladı:

"Önümüzdeki hafta bir dizi etkinliğimiz olacak. 24 Kasım sabahı günün erken saatlerinde Türkiye'nin 81 ilinden gelen öğretmen arkadaşlarımız da Anıtkabir ziyaretiyle başlayacağız. Ardından farklı etkinliklerle devam edecek. Tüm illerimizde de etkinlikler olacak."

Açıklanan takvime göre 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini ziyaret edecek öğretmenler, daha sonra MEB'in 15 bin sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin atama kuralarının yapılacağı programa katılacak.

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacak.

