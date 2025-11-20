İstanbul barajları doluluk oranı 20 Kasım 2025 | Barajlarda son durum

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Barajların doluluk oranı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları, yağışların beklenen düzeyde gelmemesiyle birlikte alarm v eren bir seviyeye ulaştı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 20 Kasım 2025 tarihi itibarıyla şehirdeki barajların genel doluluk oranı %20.5 olarak ölçüldü. İşte barajlarda son durum...

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM 20 KASIM 2025

İSKİ'nin resm i ineternet sitesinden alınan bilgiye göre, İstanbul'da barajların genel doluluk oranı 20 Kasım Perşembe günü yüzde 20,5 olarak ölçüldü. Düne göre düşüş kaydedilen su seviyesi kritik seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Barajlarımızın son bir yılda, aynı tarihteki doluluk oranları şöyle:

19 Kasım 2025: %20,5

19 Kasım 2024: %27,75

19 Kasım 2023: %22,63

19 Kasım 2022: %35,65

19 Kasım 2021: %41,11

31 19 Kasım 2020: %26,6

19 Kasım 2019: %37,33

19 Kasım 2018: %48,39

19 Kasım 20217: %54,16

19 Kasım 2016: %35,36

19 Kasım 2015: %65,37

BARAJ DOLULUK ORANLARI 20 KASIM 2025

Ömerli Barajı: %18,03

Darlık Barajı: %29,27

Elmalı Barajı: %51,15

Terkos Barajı: %22,86

Alibey Barajı: %12,64

Büyükçekmece Barajı: %22,29

Sazlıdere Barajı: %19,95

Istrancalar Barajı: %20,07

Kazandere Barajı: %2,07

Pabuçdere Bar ajı: %4,05