Türkiye-İspanya maçı kaç kaç bitti? MAÇ ÖZETİ

İspanya-Türkiye maçı kaç kaç bitti? A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun son maçında İspanya ile karşılaştı. Mücadele 2–2 berabere sonuçlandı. Bu skorla Türkiye, İspanya'ya karşı gruptaki ilk gollerini kaydetmiş oldu. Maç, turnuva öncesi kadro analizleri ve form durumu açısından büyük önem taşıyordu. İkinci yarıya daha iyi başlayan Türkiye, 54. dakikada Salih Özcan'ın ceza sahasının dışından attığı golle 2–1 öne geçti. Ancak İspanya pes etmedi ve 62. dakikada Mikel Oyarzabal skoru yeniden dengeledi. Maçın son dakikalarında her iki takım da gol aradı ancak sonuç değişmedi ve mücadele 2–2 berabere tamamlandı. Taraftarlar, maç boyunca sosyal medyada büyük bir ilgi gösterdi. Türkiye'nin İspanya karşısındaki direnci övgüyle karşılandı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, La Cartuja Stadyumu'nda İspanya ile karşı karşıya geldi. Miller, mücadeleden 2-2'lik skorla berabere ayrıldı. Grupta oynadığı 5 maçı gol yemeden tamamlayan İspanya'ya, gruptaki ilk gollerini ise milliler attı.

Ay-yıldızlıların gollerini Deniz Gül ile Salih Özcan kaydetti.

MAÇIN ARDINDAN MONTELLA'DAN AÇIKLAMALAR

Montella, "Takımlarında az forma şansı bulan oyuncular bu maçta çok başarılı oldu. Bunu nasıl sağladınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Özel dönemden geçen ya da zor günler geçiren futbolcularımız için çok mutluyum. Özellikle Salih uzun zamandır kendi kulübünde istediği gibi oynamıyordu, inanılmaz bir maç çıkardı. Kendisiyle gurur duyuyorum. Orkun belki kendi kulübünde oynuyor ama zor bir dönemden geçtiğini biliyoruz, bu maçta inanılmaz bir karakter koydu ve ne kadar kaliteli bir futbolcu olduğunu gösterdi. Çağlar az oynadığı bir dönemden geliyor, o da müthiş bir performans gösterdi. İrfan da kendi kulübüyle maçlara bile gidemiyor, o da çok iyi performans gösterdi. Saydığım futbolcular saha dışında da örnek karakterler, o yüzden böyle iyi olduğunuzda her zaman yukarıdan da yardım oluyor. Altay da bu şekilde, belki istediği gibi oynayamıyor ama bu maçta müthiş bir performans gösterdi."

Montella, önemli bir rakibe karşı başarılı olduklarını aktararak, "Modern futbolun dönemlerinde milli takımlarda oturmuş bir oyun formatı varsa İspanya gibi, onlara karşı adaptasyon geçirmeniz gerekiyor. Oradaki bütün futbolcular kulüplerinde de aynı sistemle oynuyor, oyunları oturmuş olmasına rağmen biz rakibin bütün özelliklerini düşündüğümüzde bu şekilde adapte olduğumuzu gösterdik. Bu aslında bizim de bir artı değerimiz, kim olursa olsun adaptasyonu gerçekleştirebiliyoruz. Bu maçta 13 şutumuz var. Portekiz, Uluslar Ligi finali oynadığında İspanya'ya sadece 7 şut attı. Bu maçta topu rakibe bilerek bıraktık, hata paylarını da hesaplayarak hareket ettik." değerlendirmesinde bulundu.

"DUYGUSAL ANLAMDA DAHA DENGELİ OLMALIYIZ"

Montella, "Dünya Kupası'na ne kadar yakınız?" sorusuna, "Bizim için bir şey değişmiyor, yakınız ya da uzağız diye düşünmüyoruz. Duygusal anlamda daha dengeli olmalıyız hepimiz. Bu maçta daha az oynayan oyuncularımızı görme fırsatımız oldu, çok da güzel cevaplar verdiler. Şimdi tamamıyla play-off'lara konsantre olacağız ve adım adım ilerleyeceğiz. Hedefe birlikte istediğimiz şekilde yaklaşmak istiyoruz." yanıtını verdi.

İtalyan teknik adam, Konya'daki maçta da bu karşılaşmadaki sistemle oynamaları halinde farklı bir sonuç çıkıp çıkmayacağı yönündeki bir soru üzerine, şöyle konuştu:

"Kararları alırken belirli bir konumlandırmamız gerekiyor, o dönemde milli takımdaki herkes bu şekilde oynamamız gerektiğine inanıyordu. Kora kor oynamamız gerektiğini düşündük. O gün bu taktikle oynasaydık belki farklı bir şey de olabilirdi, belki mağlup da olurduk ama gerekli dersleri almayabilirdik. Daha başka acı tat da bırakabilirdi. O mağlubiyetin çok sağlıklı bir mağlubiyet olduğunu düşünüyorum, çünkü bize gerekli dersleri aldırdı. Bu maçta gösterdiğimiz performansla derslerimizi en iyi şekilde çıkardığımızı gördük ve güzel bir performansla maçı tamamladık. Sonuna kadar kazanacağımıza inandık. Sağlıklı mağlubiyet dememin sebebi, o mağlubiyetten sonra Gürcistan ve Bulgaristan maçlarında en iyi futbolumuzu oynayarak galip gelmemizi sağladı. Geri dönüp onu değiştirecek bir düşüncem yok."

Golleri atan Deniz Gül ve Salih Özcan'ın performansı hakkında ise Montella, "Salih ve Deniz'in performansından çok mutluyum. Salih gol attı ve çok iyi oynadı. Deniz hem genç, gelişime açık, çok çalışkan, bu maçta da fedakarca bir oyun sergiledi. Bu seviyelerde oynayabileceğini de gösterdi. Geleceğimiz için Deniz'in gelişimini sıkı bir şekilde takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"PLAY OFF'LARDA İKİ FİNALİMİZ VAR"

"Ayaklarımızın her zaman yere basması gerektiğine inanıyorum." diyen Montella, sözlerini şöyle tamamladı:

"Napolili bir insan olarak kültürüm Türkiye'dekine çok yakın. Bu tarz güzel performanslardan sonra herkes havaya giriyor, ona dikkat etmeliyiz, ayaklarımız yere basmalı. Play-off'larda iki finalimiz var, ikisini oynamak için önce ilkini geçmeliyiz. Adım adım ilerleyeceğiz, hedefe emin adımlarla gitmeliyiz. Eleme grubu kura çekiminde çok şanslı değildik. FIFA klasmanında birinci sırada olan takım bize geldi, üstü yoktu. Dünya Kupası'na gidebilmek için bir tık daha beklemeliyiz, mart ayını beklemeliyiz."

TÜRKİYE, FİNALLER İÇİN PLAY-OFF OYNAYACAK

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri tamamlanırken, 12 ülke doğrudan katılım sağladı. A Milli Futbol Takımı, mart ayında play-off oynayacak.

11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerinde son hafta karşılaşmaları oynandı. A Milli Futbol Takımı, E Grubu 6. ve son maçında İspanya ile deplasmanda karşılaştı. Milliler, rakibiyle 2-2 berabere kalırken, grubunu 13 puanla 2. sırada tamamladı.

Avrupa elemeleride gruplarını ilk sırada tamamlayan; Almanya, İsviçre, İskoçya, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda, Avusturya, Norveç, Belçika, İngiltere ve Hırvatistan doğrudan 2026 Dünya Kupası bileti aldı.

A Milli Futbol Takımı'nın da aralarında olduğu ve gruplarını 2. bitiren; Slovakya, Kosova, Danimarka, Ukrayna, İrlanda, Polonya, Bosna Hersek, İtalya, Galler, Arnavutluk ve Çekya ile Uluslar Ligi'nden gelen Romanya, İsveç, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda play-off oynayacak.

PLAY OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off karşılaşmaları mart ayında oynanacak.