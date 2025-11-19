Marmara'da yeniden fırtına alarmı: İDO, BUDO iptal vapur seferleri

Marmara genelinde etkisini gösteren kuvvetli lodos, 19 Kasım Çarşamba günü de devam ediyor. Saatte 60 km hıza ulaşması beklenen rüzgar, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Meteoroloji'nin rüzgar hızının yer yer fırtına seviyelerine ulaşabileceğine yönelik uyarılarının ardından İDO, BUDO ve Şehir Hatları peş peşe açıklamalar yaparak bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Gün boyunca güneybatıdan sert esmesi beklenen rüzgar nedeniyle özellikle İstanbul, Bursa ve çevresindeki hatlarda aksaklıklar meydana gelirken iptal olan seferleri sizler için derledik.

ŞEHİR HATLARI İPTAL SEFERLER 19 KASIM

Şehir Hatları'nda Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattının yanı sıra Aşiyan, Üsküdar, Küçüksu ve Anadolu Hisarı seferlerinde de güncelleme yapıldı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle yapılan değişiklik, Şehir Hatları resmi internet sitesinde şu ifadelerle duyuruldu:

"Değerli yolcularımız, Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki hatlarımızdaki seferler ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ise ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır. Bilgilerinize sunarız."

BUDO İPTAL SEFERLER 19 KASIM

BUDO, 19 Kasım Çarşamba günü için herhangi bir sefer iptali olmadığını duyurdu. Marmara genelinde etkili olan kuvvetli rüzgâra rağmen kurum, hatların planlandığı şekilde sürdüğünü, şu an için operasyonel bir aksaklık öngörülmediğini belirtti. Yetkililer, hava koşullarındaki değişimlere karşı yine de güncel duyuruların takip edilmesi gerektiğini hatırlatırken, seferlerin normal akışında devam ettiği bilgisini paylaştı.

İDO İPTAL SEFERLER 19 KASIM

İDO tarafından yapılan bilgilendirmede, bazı hatlarda teknik çalışmaların sürdüğü ve bu nedenle seferlerde geçici aksamalar yaşandığı ifade edildi. Kurum, teknik birimlerde yürütülen çalışmalar nedeniyle gün içinde bazı seferlerde operasyonel gecikmeler olabileceğini bildirdi. İşte İDO iptal seferler listesi:

Pendik-Yalova 19.11.2025 07:00

Yalova-Pendik 19.11.2025 08:00

Pendik-Yalova 19.11.2025 09:00

Yalova-Pendik 19.11.2025 10:00

Yalova-Pendik 19.11.2025 12:00

Yalova-Pendik 19.11.2025 14:00

Yalova-Pendik 19.11.2025 16:00

Pendik-Yalova 19.11.2025 17:00

Yalova-Pendik 19.11.2025 18:00

Pendik-Yalova 19.11.2025 19:00

Pendik-Yalova 20.11.2025 07:00

Yalova-Pendik 20.11.2025 08:00

Pendik-Yalova 20.11.2025 09:00

Yalova-Pendik 20.11.2025 10:00

Yalova-Pendik 20.11.2025 12:00

Yalova-Pendik 20.11.2025 14:00

Yalova-Pendik 20.11.2025 16:00

Pendik-Yalova 20.11.2025 17:00

Yalova-Pendik 20.11.2025 18:00

Pendik-Yalova 20.11.2025 19:00

Pendik-Yalova 21.11.2025 07:00

Yalova-Pendik 21.11.2025 08:00

Pendik-Yalova 21.11.2025 09:00

Yalova-Pendik 21.11.2025 10:00

Yalova-Pendik 21.11.2025 12:00

Yalova-Pendik 21.11.2025 14:00

Yalova-Pendik 21.11.2025 16:00

Pendik-Yalova 21.11.2025 17:00

Yalova-Pendik 21.11.2025 18:00

Pendik-Yalova 21.11.2025 19:00

Pendik-Yalova 22.11.2025 07:00

Yalova-Pendik 22.11.2025 08:00

Pendik-Yalova 22.11.2025 09:00

Yalova-Pendik 22.11.2025 10:00

Yalova-Pendik 22.11.2025 12:00

Yalova-Pendik 22.11.2025 14:00

Yalova-Pendik 22.11.2025 16:00

Pendik-Yalova 22.11.2025 17:00

Yalova-Pendik 22.11.2025 18:00

Pendik-Yalova 22.11.2025 19:00

Pendik-Yalova 23.11.2025 09:00

Yalova-Pendik 23.11.2025 10:00

Yalova-Pendik 23.11.2025 12:00

Yalova-Pendik 23.11.2025 14:00

Yalova-Pendik 23.11.2025 16:00

Pendik-Yalova 23.11.2025 17:00

Yalova-Pendik 23.11.2025 18:00

Pendik-Yalova 23.11.2025 19:00

