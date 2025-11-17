CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündemi!

Kabine Toplantısı için gözler bugün Beştepe’ye çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan toplantıda, hem iç hem de dış politikadaki kritik gelişmeler ele alınacak. Özellikle ekonomi, enerji, dış ilişkiler ve güvenlik konularının gündemde olması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 08:47
Kabine Toplantısı için bugün kritik saatler yaklaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki toplantıda iç ve dış politikadaki önemli gelişmeleri masaya yatıracak. Ekonomi, güvenlik, enerji ve dış ilişkiler konuları toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı bugün mü, saat kaçta soruları vatandaşlar arasında merak konusu oldu. Kabine Toplantısı bugün mü? Yetkililer, toplantının sabah saatlerinde başlayacağını bildirirken, alınacak kararların Türkiye'nin önümüzdeki dönem politikaları üzerinde belirleyici olacağı vurgulanıyor. Toplantı sonrasında yapılacak basın açıklamaları ve kamuoyu bilgilendirmeleri, gündemdeki konuların detaylı şekilde paylaşılmasını sağlayacak. Türkiye genelinde medya ve vatandaşlar, alınacak kararları ve açıklamaları yakından takip edecek. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, sata kaçta? Kabine Toplantısı gündeminde neler var?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 17 Kasım Pazartesi günü Beştepe'de toplanacak. Toplantının saat 15.00 civarında başlaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının ardından kamuoyuna açıklama yapılacak.

KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR?

Kabine toplantısının en kritik gündem maddelerinin başında C130 askeri kargo uçağının düşüşüne yönelik soruşturma yer alıyor. Uçağın kara kutusu Ankara'ya getirilmiş ve detaylı incelemeye alınmıştı.

Toplantıda ayrıca Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama gözden geçirilecek. Bu kapsamda, Meclis Komisyonu da çalışmalarına devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, komisyon tarafından dinlenecek.

PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı ve sahadaki etkileri, istihbarat raporları ışığında değerlendirilecek. Dış politika gündeminde ise Suriye'deki son durum ve bölgesel gelişmeler görüşülecek.

Ekonomik gündem maddeleri arasında enflasyon hedefleri, hayat pahalılığı ile mücadele için alınacak ek tedbirler ve yıl sonu ekonomik beklentileri yer alıyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara yönelik bir Millete Sesleniş konuşması gerçekleştirecek.

Anasayfa
Son Dakika
Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye! Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye! 09:11
Kuzey İrlanda-Lüksemburg maçı ne zaman? Kuzey İrlanda-Lüksemburg maçı ne zaman? 09:01
Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı 01:15
Norveç İtalya'yı Haaland ile yıktı Norveç İtalya'yı Haaland ile yıktı 01:15
Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı 01:04
İsrail Moldova'yı mağlup etti İsrail Moldova'yı mağlup etti 00:58
Norveç İtalya'yı Haaland ile yıktı Norveç İtalya'yı Haaland ile yıktı 00:46
Beşiktaş'tan Benfica'ya Rafa Silva teklifi! Beşiktaş'tan Benfica'ya Rafa Silva teklifi! 00:32
G.Saray'da Osimhen şoku! Gözyaşlarına hakim olamadı G.Saray'da Osimhen şoku! Gözyaşlarına hakim olamadı 00:30
Osimhen'den UEFA'ya G.Saray itirafı! Osimhen'den UEFA'ya G.Saray itirafı! 00:30
Savcılıktan yeni açıklama! Bahis soruşturması genişleyebilir Savcılıktan yeni açıklama! Bahis soruşturması genişleyebilir 00:30
G.Saray'ın Lookman'a teklifi ortaya çıktı! G.Saray'ın Lookman'a teklifi ortaya çıktı! 00:30