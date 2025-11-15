Balıkesir'de korkutan deprem: AFAD şiddetini duyurdu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sarsıntılar devam ediyor. 27 Ekim'de bölgede meydana gelen 6.1 şiddetindeki depremin ardından bölgede 4 ve üzeri büyüklükte çok sayıda sarsıntı meydana geldi. Son 3 ayda 16 bini aşkın depreme ev sahipliği yapan Balıkesir'de son olarak 15 Kasım Cumartesi günü, saat 11.08'de bir sarsıntı kaydedildi. AFAD, depremin şiddetini 3.9, Kandilli Rasathanesi ise 4.0 olarak duyurdu. Bu depremden 38 dakika sonra ise bu kez 4.4 şiddetinde bir sarsıntı gerçekleşti. Çevre illerden de hissdilen depremin derinliği ise 12.11 km olarak kayıtlara geçti.

BALIKESİR'DE ÖNCE 4.0 SONRA 4.4 ŞİDDETİNDE DEPREM

15 Kasım Cumartesi günü saat 11.08'de yaşanan depremin büyüklüğü, AFAD'ın resmi sitesinde 3.9 olarak kayıtlara geçti. Yerin 14.74 km derinliğinde meydana gelen sarsıntı, Balıkesir'in birçok ilçesinden hissedildi. Bu sarsıntıdan 38 dakika sonra, aynı bölge bu kez de 4.4 ile sallandı. Sındırgı ilçesinde yaşanan son sarsıntının derinliği 12.11 km olarak kayıtlara geçerken başka illerden de hissedildi.

