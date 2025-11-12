Teşekkürler Serhat Albayrak

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Türk sporunun uluslararası arenada artan başarılarına vurgu yaparak şu açıklamayı yaptı: "Türk sporunun geleceğini, başarı hikâyelerini ve sürdürülebilir spor kültürünü konuştuğumuz bu zirvede, sporun farklı alanlarından ilham veren isimleri bir araya getirmekten mutluluk duyuyoruz. Bugün verilen ödüller, sporda emek veren tüm paydaşlara güç katacaktır. Böylesine büyük zirveleri gerçekleştirmemizde bizleri cesaretlendiren, teşvik eden, her zaman dağ gibi arkamızda duran Turkuvaz Medya Grubu Başkan Vekili Sayın Dr. Serhat Albayrak'a sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanımız İbrahim Hacıosmanoğlu, Spor Zirvemizde çok değerli konuşmalar yaptı. Katılımları için teşekkür ediyorum" dedi.