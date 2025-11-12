Gram altın ne kadar? 12 Kasım Kapalı Çarşı altın fiyatları

Altın piyasasındaki dalgalı seyir devam ediyor. Dünyanın en önemli yatırım araçlarından olan altın, Merkez Bankası ve FED'in faiz indirimi kararı sonrası pik seviyeye ulaşmıştı. Ancak ABD Merkez Bankası'nın Aralık ayında indirim yapılamayabileceği açıklamaları, altında sert düşüşe sebep oldu. Kırdığı rekorların ardından büyük düşüş yaşayan altın, Aralık ayı için yeniden indirim sinyallerinin verilmesiyle pozitif seyre döndü. Haftanın ilk iki gününde yükselişini sürdüren altın fiyatları, son 3 haftanın en yüsek seviyesine ulaştı.

CANLI DÖVİZ KURU 12 KASIM

◼ABD Doları: 42.23 (Alış) - 42.24 (Satış)

◼EURO: 48.89 (Alış) - 48.99 (Satış)

◼STERLİN: 55.51 (Alış) - 55.54 (Satış)

PİYASALARDA SON DURUM

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 212,58 puan azalarak 10.576,45 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 21,59 puan ve yüzde 0,20 artışla 10.810,62 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.373,75 puanı, en yüksek 10.839,11 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,97 değer kaybederek 10.576,45 puandan tamamladı. BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 215,15 puan ve yüzde 1,85 azalışla 11.434,50 puandan kapandı. Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 2,87, sanayi endeksi yüzde 2,38, hizmetler endeksi yüzde 1,93 ve mali endeks yüzde 1,68 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 15'i prim yaptı, 85'i geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), BİM Birleşik Mağazalar, Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 108 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 5 milyon 810 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,53 bileşik getirisi yüzde 39,87 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,1231, satışta 42,2919 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,0829, satışta 42,2516 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1603, sterlin/dolar paritesi 1,3167 ve dolar/yen paritesi 153,98 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,3 artışla 64,8 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 12 KASIM

▶Gram Altın Alış: 5.600,40₺

▶Gram Altın Satış: 5.601,17₺

▶Çeyrek Altın Alış: 9.430,00₺

▶Çeyrek Altın Satış:9.520,00₺

▶Yarım Altın Alış: 18.860,00₺

▶Yarım Altın Satış: 19.028,00₺

▶Tam Altın Alış: 37.203,00₺

▶Tam Altın Satış: 37.937,23₺

▶Ata Altın Alış: 38.365,60₺

▶Ata Altın Satış: 39.333,70₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.278,23₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.303,70₺

▶Gümüş Alış: 69,45₺

▶Gümüş Satış: 69,52₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 12 Kasım Çarşamba günü saat 06.20 itibarıyla alınmıştır.