CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Az önce nerede deprem oldu? 12 Kasım son dakika deprem haberleri

Az önce nerede deprem oldu? 12 Kasım son dakika deprem haberleri

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hazırladığı ve anlık olarak güncellenen son depremler listesine göre, Türkiye, 12 Kasım Çarşamba gününe depremlerle başladı. Balıkesir'de 27 Ekim'de kaydedilen 6,1 büyüklüğündeki depremin artçıları sürüyor. Özellikle Sındırgı ilçesinin merkez üssü olduğu ve geneli 2,0 civarı çok sayıda deprem kaydedilen bölgede artçı sarsıntıların bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Günün dikkat çeken sarsıntılarından bir diğeri de Sinop depremi oldu. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 07:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Az önce nerede deprem oldu? 12 Kasım son dakika deprem haberleri

Fay hatları üzerinde konumlanan ülkemizde sık sık meydana gelen depremler sebebiyle Türkiye, 12 Kasım Çarşamba gününe de sarsıntılarla başladı. Gece saatlerinden itibaren başlaya ve sabahın ilk ışıklarına dek kaydedilen depremler 100'ü aştı. AFAD ve Kandilli Rsathanesi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, tamamı küçük ölçekli olan sarsıntıların büyük çoğunluğu Balıkesir merkezli gerçekleşti. Bu depremlerin en büyüğü Akdeniz'de kaydedilirken Karadeniz açıklarında yaşanan sarsıntı da dikkat çekti.

12 KASIM SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ

12 Kasım Çarşamba gününün ilk saatlerinden itibaren 3!ün üzerinde meydana gelen sarsıntılar şöyle:

00.25 | Mandıra-SINDIRGI (BALIKESIR): 3.5

01.27 | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR): 3.1

01.36 | IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR): 3.0

02.03 | GIRIT ADASI (AKDENIZ): 3.7

04.28 | SINOP ACIKLARI (KARADENIZ): 3.1

👉AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | TIKLA-GÖR👈

AFAD son depremler 12 Kasım 2025

👉KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ | TIKLA-GÖR👈

Kandilli son depremler 12 Kasım 2025

G.Saray'dan Pavlovic çıkarması!
Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı!
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü | MSB isimlerini açıkladı: 20 vatan evladı şehit
F.Bahçe'de Edson Alvarez pazarlığı!
G.Saray'dan Barış Alper kararı! Transferi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar listesi (12 Kasım) Bugünkü maçlar listesi (12 Kasım) 07:43
Arda Güler'den esprili Dünya Kupası açıklaması! Arda Güler'den esprili Dünya Kupası açıklaması! 01:35
Arda Güler'den esprili Dünya Kupası açıklaması! Arda Güler'den esprili Dünya Kupası açıklaması! 01:34
Tofaş İspanya deplasmanında mağlup! Tofaş İspanya deplasmanında mağlup! 01:21
Tofaş İspanya deplasmanında mağlup! Tofaş İspanya deplasmanında mağlup! 01:21
Jasikevicius: Son 15 dakika felakettik Jasikevicius: Son 15 dakika felakettik 01:02
Daha Eski
Jasikevicius: Son 15 dakika felakettik Jasikevicius: Son 15 dakika felakettik 01:02
F.Bahçe Beko Almanya'da Maccabi'yi devirdi! F.Bahçe Beko Almanya'da Maccabi'yi devirdi! 00:38
Lewandowski’den ayrılık açıklaması! Lewandowski’den ayrılık açıklaması! 00:38
Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! 00:38
A. Efes Bologna’da kayıp! A. Efes Bologna’da kayıp! 00:38
C. Ronaldo’dan emeklilik açıklaması! C. Ronaldo’dan emeklilik açıklaması! 00:38