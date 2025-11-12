Az önce nerede deprem oldu? 12 Kasım son dakika deprem haberleri

Fay hatları üzerinde konumlanan ülkemizde sık sık meydana gelen depremler sebebiyle Türkiye, 12 Kasım Çarşamba gününe de sarsıntılarla başladı. Gece saatlerinden itibaren başlaya ve sabahın ilk ışıklarına dek kaydedilen depremler 100'ü aştı. AFAD ve Kandilli Rsathanesi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, tamamı küçük ölçekli olan sarsıntıların büyük çoğunluğu Balıkesir merkezli gerçekleşti. Bu depremlerin en büyüğü Akdeniz'de kaydedilirken Karadeniz açıklarında yaşanan sarsıntı da dikkat çekti.

12 KASIM SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ

12 Kasım Çarşamba gününün ilk saatlerinden itibaren 3!ün üzerinde meydana gelen sarsıntılar şöyle:

00.25 | Mandıra-SINDIRGI (BALIKESIR): 3.5

01.27 | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR): 3.1

01.36 | IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR): 3.0

02.03 | GIRIT ADASI (AKDENIZ): 3.7

04.28 | SINOP ACIKLARI (KARADENIZ): 3.1

