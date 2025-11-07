Hafta sonu hava nasıl olacak? MGM’den kuvvetli sağanak uyarısı!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Hafta sonu planı yapacak vatandaşlar "Hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı?" sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında kısa süreli dalgalanmalar yaşanacak. Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz bölgelerinde yer yer kuvvetli sağanak yağış ve sert rüzgar etkili olacak. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? Uzmanlar, bazı illerde sıcaklıkların düşeceğini, bazı bölgelerde ise pastırma sıcaklarını aratmayan ılık bir havanın görüleceğini bildirdi. Meteoroloji'den gelen son dakika açıklamasıyla birlikte vatandaşlar "Hafta sonu hava nasıl olacak, sıcaklıklar düşecek mi?" sorusuna yanıt arıyor.

KUVVETLİ SAĞANAK VE RÜZGAR UYARISI

MGM'nin 7–11 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre;

Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz bölgeleriyle birlikte Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Niğde, Kayseri, Aksaray, Çorum ve Amasya çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor.

Yağışların özellikle cuma günü sabah saatlerinden itibaren etkili olacağı, cumartesi günü ise batı ve iç kesimlerde kısa süreli sağanaklarla devam edeceği bildirildi.

Rüzgarın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, diğer bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

🌤️ HAVA SICAKLIKLARI DALGALI SEYREDECEK

Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında sıcaklıklar bir miktar azalırken, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yükselme bekleniyor. Genel olarak hava sıcaklıkları mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyredecek. Hafta ortasından itibaren ise ülke genelinde ılık ve güneşli hava etkili olacak.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

AKOM'un hava tahmin raporuna göre İstanbul'da hafta sonu genel olarak yağış beklenmiyor.Cumartesi günü parçalı bulutlu, pazar günü ise yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak. Poyrazın etkisini kaybetmesiyle birlikte nem oranı düşecek, hissedilen sıcaklıklar mevsim normallerine dönecek.

☀️ HAFTA SONU PASTIRMA SICAKLIKLARI GELİYOR

MGM'nin 7–11 Kasım tarihli tahmin haritasına göre, pazar gününden itibaren yurt genelinde güneşli hava etkili olacak. Marmara, İç Anadolu ve Ege bölgelerinde sıcaklıklar birkaç derece yükselerek mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Hafta sonu boyunca Türkiye genelinde pastırma sıcaklarını aratmayan ılık ve güneşli hava bekleniyor.