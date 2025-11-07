CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Çağatay Ulusoy Eşref Rüya'dan ayrılıyor mu?

Çağatay Ulusoy Eşref Rüya'dan ayrılıyor mu?

Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Eşref Rüya dizisinde sular durulmuyor. Dizide “Eşref Tek” karakterine hayat veren Çağatay Ulusoy’un diziden ayrılacağına yönelik iddialar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peki, Çağatay Ulusoy gerçekten Eşref Rüya’dan ayrılıyor mu? İşte son gelişmeler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 14:21 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 08:59
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çağatay Ulusoy Eşref Rüya'dan ayrılıyor mu?

Başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya'da canlandırdığı Eşref Tek karakteriyle izleyiciden tam not almıştı. Ancak son günlerde sosyal medyada "Çağatay Ulusoy Eşref Rüya'dan ayrılıyor mu?" sorusu gündemden düşmüyor. İddialara göre, dizinin son haftalarda senaryo yönünde yaptığı değişiklikler nedeniyle Ulusoy'un rahatsızlık yaşadığı ve senaryo ekibiyle fikir ayrılığına düştüğü öne sürülüyor fakat henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ÇAĞATAY ULUSOY EŞREF RÜYA'DAN AYRILIYOR MU?

Kanal D'nin sevilen yapımı Eşref Rüya, son bölümleriyle gündem olurken dizinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy hakkında çıkan ayrılık iddiaları izleyicilerin dikkatini çekti. Sosyal medyada hızla yayılan söylentilere göre, ünlü oyuncu senaryodaki değişikliklerden memnun olmadığı gerekçesiyle diziden ayrılma kararı almış olabilir.

Ancak hem yapım şirketinden hem de Çağatay Ulusoy'un ekibinden gelen bilgilere göre bu iddialar resmiyet taşımıyor. Henüz hiçbir taraf konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Eşref Rüya 19. Bölüm izle! Eşref Rüya TEK PARÇA izleme linki Devamını Oku BUNU DA OKU

ATV CANLI YAYIN

Usta yazardan F.Bahçe'nin yıldızlarına eleştiri!
Bahis operasyonunda 17 hakem için gözaltı kararı!
DİĞER
Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin yeri...
Futbolda bahis soruşturması: 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı!
F.Bahçe'den Mateta için dev teklif!
G.Saray'a Nicolo Zaniolo piyangosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün kimin maçı var? Bugün kimin maçı var? 08:19
Bahis operasyonunda 17 hakem için gözaltı kararı! Bahis operasyonunda 17 hakem için gözaltı kararı! 08:15
F.Bahçe Çekya'da berabere kaldı! F.Bahçe Çekya'da berabere kaldı! 01:54
F.Bahçe'den maç sonu flaş paylaşım! F.Bahçe'den maç sonu flaş paylaşım! 01:54
Hakem F.Bahçe'nin penaltısını neden vermedi? Skriniar açıkladı Hakem F.Bahçe'nin penaltısını neden vermedi? Skriniar açıkladı 01:54
Avrupa'da haftayı namağlup kapattık! İşte UEFA sıralaması Avrupa'da haftayı namağlup kapattık! İşte UEFA sıralaması 01:54
Daha Eski
Tedesco'dan flaş hakem sözleri! Tedesco'dan flaş hakem sözleri! 01:54
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu! 01:54
F.Bahçe maçında hakemden skandal karar! F.Bahçe maçında hakemden skandal karar! 01:54
F.Bahçe 2 net pozisyonu harcadı! F.Bahçe 2 net pozisyonu harcadı! 01:54
Berke Özer, Lille'i son anlarda yaktı! Berke Özer, Lille'i son anlarda yaktı! 01:54
F.Bahçe Beko evinde kazandı! F.Bahçe Beko evinde kazandı! 01:54