Tarım Kredi Market “Kat Kat Fırsat” kampanyası başladı! 4-10 Kasım indirimli ürünler listesi

Tarım Kredi Market, kasım ayına özel Kat Kat Fırsat kampanyasıyla tüketicilere bütçe dostu alışveriş imkânı sunuyor. 4-10 Kasım 2025 tarihleri arasında geçerli olan kampanyada, temel gıda ve temizlik ürünlerinde büyük indirimler var. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde satışa sunulan çay, deterjan, bakliyat, sıvı yağ, süt ürünleri ve kahvaltılıklar, kampanya süresince özel fiyatlarla raflarda olacak. Tarım Kredi Market, gıda ve temizlik ürünlerinde yaptığı bu geniş kapsamlı kampanyayla vatandaşların bütçesine katkı sağlamayı hedefliyor.

TARIM KREDİ MARKET 4-10 KASIM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

Pötibör Bisküvi, 700 g – 44,90 TL

Eti Burçak Bisküvi, 393 g – 52,90 TL

Eti Burçak Kremalı Bisküvi, 300 g – 52,90 TL

Eti Cici Bebe, 400 g – 64,90 TL

Eti Hoşbeş Gofret Çeşitleri (Kakaolu, Fındıklı, Çilekli), 142 g – 38,90 TL

Chupa Chups Melody Pops, Big Babol Box Karışık Meyveler Sakız, 15 g -İkincisi %50 indirimli

Torku Kare Çikolata (Sütlü, Bitter, 60 g)- %25 indirimli

Ülker Coco Star, 7x22 g – 49,90 TL

Perfect Delight Cennet Hurması, 100 g – 44,90 TL

Patos Cips Çeşitleri (Rols, Acılı, Baharatlı), 135 g – 74,90 TL

4-10 KASIM TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

Çaykur Tiryaki Çay, 1000 g – 270,00 TL

Naturel Sızma Zeytinyağı, 2 L – 535,00 TL

(Litre fiyatı: 267,50 TL)

Sütaş Süzme Peynir, 900 g – 179,90 TL

Tarsüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peynir, 700 g – 239,00 TL

Tarsüt Krem Peynir, 500 g – 49,90 TL

Kaymak, 200 g – 75,00 TL

Yoğurt Kaymaksız, 2500 g – 89,90 TL (Gram fiyatı: 35,96 TL)

Ayran, 1500 ml – 45,00 TL

Baldo Pirinç, 1000 g – 239,90 TL

(Kg fiyatı: 195,00 TL)

4-10 KASIM TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER