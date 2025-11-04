Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Kasım Salı ATV CANLI izle! ATV canlı yayın bilgileri

Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Kasım Salı ATV CANLI izle! Sabah saatlerinden itibaren canlı yayınla ekrana gelen programda, hem eski dosyalardaki yeni gelişmeler hem de yepyeni vakalar ele alınıyor. Müge Anlı'nın titiz araştırmaları, uzman konukların analizleri ve canlı bağlantılarla olay yerlerinden aktarılan bilgiler, izleyicilere gerçeğe en yakın tabloyu sunuyor. Stüdyoda yaşanan duygusal anlar, tanık ifadeleri ve anbean ortaya çıkan yeni bilgiler izleyenleri ekran başına kilitliyor. 4 Kasım 2025 tarihli Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayını, ATV ekranlarında saat 10.00'da izleyiciyle buluşuyor. Müge Anlı, her zaman olduğu gibi bugün de kayıp kişilerin bulunması, suçluların adalete teslim edilmesi ve mağdur ailelerin yüzünün gülmesi için tüm ekibiyle birlikte çalışıyor. Gündem yaratacak yeni dosyalar, stüdyoda yaşanan dikkat çekici anlar ve sıcak gelişmeler, yine sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alacak gibi görünüyor. İşte 4 Kasım 2025 Salı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın detayları, ele alınan dosyalar ve programda öne çıkan başlıklar…

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

👉 40 yaşındaki 3 çocuk babası İbrahim Kayaaslan, 2 Ağustos'ta eşiyle birlikte gittiği Denizli Dımbazlar Göleti'nde yaşamını yitirdi. Yakınları İbrahim Kayaaslan'ın bir cinayete kurban gittiğini düşünürken şüphe oklarını ise gelinlerine yönelttiler. Baba Hüsameddin Kayaaslan, oğlunun mezarı başında dua ederek gözyaşları içinde gelinine seslendi. Bir anlık hata için oğlunun harcandığını düşünen baba Hüsameddin Kayaaslan, "Kendini temizle, buradan çıkar benim çocuğumu" dedi.

👉 Samime Kayaaslan, iddialarda adı geçen İzzet Sözer ile sadece mesajlaştıklarını ve asla görüşmediklerini söylemişti. İzzet Sözer, Müge Anlı ekibine verdiği röportajda Samime Kayaaslan ile buluşup görüştüklerini itiraf etti. Aralıklı zamanlarla 3-4 defa görüştüklerini söyleyen İzzet Sözer, 1.5 ay boyunca konuştuklarını anlattı.

👉 Kayaaslan çiftini birlikte gören bağ işçisi önemli açıklamalarda bulundu. Cinayet günü Samime Kayaaslan'ın telefonda yoğun bir görüşme yaptığını söyleyen bağ işçisi, "İbrahim ve Samime olay günü bir ara ortadan kayboldu" dedi. Yayına bağlanan başka bir izleyici ise Samime Kayaaslan'ın samimi bir şekilde biriyle mesajlaştığını gördüğünü söyleyerek, "Yıldıray olduğunu düşündüm" dedi.

ATV CANLI YAYIN İZLE

Televizyon izleyicileri kadar dijital platform kullanıcılarını da düşünen ATV, 2025 yılında canlı yayınlarını yalnızca televizyon ekranlarından değil, aynı zamanda resmi web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden de izleyiciyle buluşturuyor.

ATV CANLI NASIL İZLENİR?

ATV'nin başarısında, yıllardır devam eden kaliteli yayın politikası, izleyicilerin ilgiyle takip ettiği yapımlar ve her daim güncel kalmayı başaran içerikler etkili oluyor. Gündüz kuşağında izleyicilere keyifli saatler sunan programlar, akşam kuşağında ise aksiyon, dram ve romantizmi bir araya getiren diziler ekranlara taşınıyor.

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı (SR): 27500

FEC: 5/6

ATV FREKANS AYARLARI NASIL YAPILIR?

atv' nin SD ve HD yayınları yeni uydu değerlerini uydu alıcılarına aşağıdaki biçimde yükleyebilirsiniz; SD ve HD yayınlarımız tek frekanstan taratılır.

a. Ana menüye girebilmek için ; uzaktan kumandanızda ' MENÜ ' veya ' SETUP ' yazan düğmeye basınız .

b. Uydu alıcısı marka modeline göre ; ' KANAL ARAMA ' , ' MANUEL ARAMA ' , ' KANAL EKLEME ' , ' EL İLE ARAMA ' gibi menülerden hangisi beliriyor ise YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak ona gelip ' OK ' e basınız.

c. Açılan pencerede yine uydu alıcısının marka modeline göre ; ' TP FREKANSI ' , ' ALIŞ FREKANSI ' , ' FREKANS ' , ' UYDU FREKANSI ' seçeneklerinden biri belirecektir , YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak atv yeni frekansı olan ' 12053 ' değerini girin.

d. Yine aynı pencerede ' SEMBOL ORANI ' yada ' SYMBOL RATE ' değeri olacaktır. YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak ' 27500 ' girin..

e. Yine aynı pencerede bulunan ve ' POLARIZASYON ' yada ' POL ' şeklinde bir yazı olacaktır. YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ - SOL ok tuşlarıyla ' H ' , ' HORIZONTAL ' yada ' YATAY ' olacak şekilde değiştirin.

f. Yine aynı yerde bulunan ' FEC ' değerini değiştirmek için YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ - SOL ok tuşlarıyla ' 5 / 6 ' seçilmelidir. Bazı uydu alıcılarında bu değerin girilebileceği bir alan bulunmamaktadır. Bu durumda bu değerin girilmesine gerek yoktur.

g. Son olarak ' OK ' tuşuna basarak atv yeni Uydu parametrelerini kaydetmiş olacaksınız. Aramayı tamamlayabilmek için Uydu Alıcısı marka modeline göre değişen ' ARAMA BAŞLAT ' yada ' TP ARA ' seçeneğinin üstüne gelerek arama işlemi başlatmanız gerekmektedir.

h. Arama işlemi tamamlandıktan sonra Uydu Alıcısı yeni aranan kanalı kanal listesinin en sonuna kaydedecektir.

atv yayın akışı için tıklayın 👉atv CANLI YAYIN için tıklayın

ATV PROGRAMLARI

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

ESRA EROL'DA - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

atv ekranının sevilen yüzü Esra Erol, her gün canlı yayın ile izleyicilerinin karşısına geçiyor. Birbirinden ilginç ve çarpıcı konu ve konukları ağırlayan Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER? - BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor! Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL. Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?