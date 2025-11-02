CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI 2025 | 2 Kasım Pazar İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

İSKİ’nin günlük olarak güncellediği verilere göre, İstanbul’un su kaynaklarında alarm zilleri çalmaya devam ediyor. 2 Kasım Pazar günü itibarıyla baraj doluluk oranı %22,72’ye kadar geriledi. Sadece bir günde yaşanan yaklaşık %0,9’luk düşüş, megakentte su sıkıntısının kapıda olduğuna işaret ediyor. Yaz aylarında İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerde baraj seviyelerinin dibe vurması nedeniyle su kesintileri uygulanmıştı. İstanbul’da ise uzun süredir beklenen sonbahar yağışlarının gecikmesi, vatandaşlarda büyük kaygı yaratmış durumda. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar? İşte, 2 Kasım Pazar İstanbul baraj doluluk oranları...

Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 10:32
Kuraklık endişesi giderek daha belirgin bir hal alırken, baraj doluluk oranları vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. İSKİ'nin son olarak açıkladığı verilere bakıldığında, su rezervlerindeki düşüşün her geçen gün daha da derinleştiği görülüyor. İstanbul, son 10 yılın en kurak dönemlerinden birini geride bırakırken, 2023'ten sonra en düşük doluluk seviyesine sahip bir Ekim ayını tamamladı. Peki, 2 Kasım Pazar İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar? İşte detaylar...

baraj doluluk oranları 2025

BARAJ DOLULUK ORANLARI 2 KASIM 2025

İSKİ'nin resmi ineternet sitesinden alınan bilgiye göre, İstanbul'da barajların genel doluluk oranı 2 Kasım Pazar günü yüzde 22,72 olarak ölçüldü. Düne göre düşüş kaydedilen su seviyesi kritik seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Barajlarımızın son bir yıldaki ay sonları doluluk oranları şöyle:

31 Ekim 2024: %31,68

30 Kasım 2024 : %28,24

31 Aralık 2024 : %40,23

31 Ocak 2025: %52,56

28 Şubat 2025: %74,5

31 Mart 2025: %79,99

30 Nisan 2025: %81,23

31 Mayıs 2025: %76,59

30 Haziran 2025: %66,23

31 Temmuz 2025: %53,13

31 Ağustos 2025: %40,35

30 Eylül 2025: %28,82

31 Ekim 2025: %22,96

1 Kasım 2025: %22,81

2 Kasım 2025: %22,72

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR 2 KASIM?

İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

Ömerli Barajı: %18,23

Darlık Barajı: %34,23

Elmalı Barajı: %53,07

Terkos Barajı: %25,58

Alibey Barajı: %11,17

Büyükçekmece Barajı: %26,21

Sazlıdere Barajı: %23,62

Istrancalar Barajı: %19,45

Kazandere Barajı: %1,96

Pabuçdere Barajı: %5,16

